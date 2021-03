Onde encontrar artefatos dourados perto do Pináculo na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2? | Dot Esports Brasil

A sexta temporada do Capítulo 2 de Fortnite chegou com outro excelente Passe de Batalha e já saíram os desafios da primeira semana. Completar as missões semanais é o objetivo principal de muitos jogadores que quiserem completar o Passe de Batalha da temporada.

Acabou ontem a quinta temporada do Capítulo 2 de Fortnite e o conteúdo novo saiu imediatamente. Novas temporadas sempre trazem novas oportunidades e mudanças, mas a maior parte dos jogadores quer saber mesmo é do novo Passe de Batalha.

Um dos novos desafios pede que você encontre artefatos dourados perto do Pináculo, um novo local que surgiu bem no centro do mapa. O novo local se formou quando o Agente Jonesy tentava estabilizar o Ponto Zero e parece que será um dos mais diputados até o fim desta temporada.

Apesar de parecer que um artefato dourado seja algo facilmente visível à distância, é bem difícil encontrar os artefatos, pois são muito pequenos. Há, ao todo, três deles escondidos no Pináculo.

O primeiro artefato fica localizado dentro de um prédio de dois andares no canto inferior direito do Pináculo, em torno de uma área cheia de prédios. Você poderá coletar o artefato dourado interagindo com ele. A estátua mostra Miau usando uma saia de grama e estará brilhando em azul, o que pode fazer com que seja mais fácil de encontrar.

Você encontra o segundo artefato um pouco a norte do primeiro artefato da lista. Esse local também pode ser descrito como a parte nordeste da vila.

O terceiro e último artefato fica dentro do Pináculo em si. Ele estará esperando por você na base das escadas dentro do prédio principal e será preciso derrrubar uma parede de madeira pare revelar o artefato.

Como você estará no centro do mapa, pode haver concorrência. Garantir alguns saques antes de ir caçar os artefatos pode ajudar a completar o desafio mais rapidamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 16 de março.