Onde destruir casas de cachorro na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite (desafios da semana 2) | Dot Esports Brasil

A temporada 4 do Capítulo 2 de Fortnite encantou os fãs com o tema da Marvel, mas os desafios semanais eram mais difíceis que o normal. Considerando como era rápido completar as tarefas semanais durante a temporada 3 do Capítulo 2, parecia ainda mais assustador subir o nível do passe de batalha na temporada passada.

Estrelando o Mandaloriano e o Yoda Bebê de The Mandalorian, a temporada 5 do Capítulo 2 parece trazer de volta o clima mais despretensioso que a Epic tinha adotado para as missões em 2020. A maior parte dos desafios semanais da nova temporada pede que você basicamente se movimente pelo mapa, sem forçar muito.

Em uma das missões semanais, você deve encontrar e destruir três casas de cachorro. Apesar de parecer maldade, não há cachorros de fato em Fortnite, então não será tão sério.

Onde posso encontrar e destruir casas de cachorro na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite?

Você pode encontrar casas de cachorro em quase qualquer área residencial de Fortnite, mas as da Alameda Arborizada são relativamente mais perto uma da outra. Isso reduz o tempo que você leva para chegar de uma casa à outra, então pode destruí-las e completar a missão mais rapidamente.

Captura de tela via Epic Games | Edição por Pure Game Guides

A primeira das casas fica perto do canto superior direito da Alameda Arborizada. Fica no quintal de uma casa na parte de cima do quarteirão, então não é preciso andar por todo o local.

Para chegar à segunda, será preciso descer um pouco, pois ela fica na parte central, de frente para a rua inferior no mapa. A casinha de cachorro estará, como na anterior, no quintal, em um cantinho. O quintal desta casa é relativamente menor, parecendo um corredor.

Logo depois de destruir a segunda casinha de cachorro, você vai precisar subir de novo. No mesmo quarteirão, mas no canto superior direito dele, perto de uma árvore enorme, você encontrará outra casa. Desta vez, a casinha também estará no quintal, mas perto das latas de lixo.

A Alameda Arborizada não é um dos locais mais concorridos de Fortnite, mas ainda pode ter bastante gente por ser um local consistente em relação a espólios. Fique de olhos e ouvidos bem abertos para o caso de alguém tentar aproveitar a missão para eliminar você.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de dezembro.