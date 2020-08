Onde dançar na pista de dança no Esfria Esqui em Fortnite | Dot Esports Brasil

A décima semana da temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 já começou, com novos desafios para completar em troca de EXP. Toda a EXP ganha nos desafios semanais conta para o Passe de Batalha da temporada, permitindo que você suba de nível e desbloqueie alguns itens.

Diferentemente da segunda temporada do Capítulo 2, os desafios da terceira temporada continua, sendo bem diretos, e você pode completar todos eles em aproximadamente uma hora de jogo. Os desafios desta semana são os últimos da temporada, pelo menos em relação às missões já marcadas, e um dos desafios pede que você visite a pista de dança do Esfria Esqui.

Parece bem simples, mas pode ser difícil encontrar o Esfria Esqui, já que não é um local marcado no mapa. Não se esqueça de preparar seu gesto de dança favorito, no entanto, já que vai precisar usá-lo assim que chegar ao ponto de interesse.

Onde fica a pista de dança de Esfria Esqui em Fortnite?

O Esfria Esqui fica no canto superior esquerdo do espaço E8 do mapa. Com as características de um resort de esqui, o ponto de interesse fica ao lado de uma montanha nevada. Por ser em um ponto alto, recomendamos que você já salte do ônibus de batalha por lá.

Captura de tela via Epic Games

Dirija-se ao resort de esqui depois de pousar e você deve conseguir ver a colorida pista de dança, que fica logo à direita da entrada principal. Quanfo estiver no meio da pista, use uma de suas danças favoritas. É preciso dançar por 6 a 10 segundos para completar a missão.

Aparece uma mensagem na tela quando você completar a missão, para avisar que já se passaram os 10 segundos, e você recebe os 35.000 de EXP por seu esforço.

Tendo em mente que não faz muito tempo que a missão foi liberada, há grandes chances de que outros jogadores de Fortnite queiram dançar na mesma pista que você. Alguns serão mais amigáveis e podem deixar que você complete a missão junto com eles, mas outros podem querer aproveitar para conseguir a eliminação. Escolher o modo Equipe Tumulto pode ser o ideal para evitar esse tipo de coisa, já que você pode ressurgir infinitas vezes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 20 de agosto.