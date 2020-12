Onde dançar em diferentes Árvores Festivas na Operação: Calafrio de Fortnite | Dot Esports Brasil

Quando as árvores de Natal começaram a ser montadas nas casas dos jogadores, a Epic Games resolveu fazer o mesmo com os eventos de Fortnite, trazendo o evento Operação: Calafrio ao jogo. Agora o canto inferior direito do mapa está completamente coberto de neve e a desenvolvedora criou novos desafios, que têm como recompensa boas quantidades de EXP.

Além do EXP adicional que você ganha para o Passe de Batalha ao completar os desafios da Operação: Calafrio, você também desbloqueará cosméticos gratuitos criados exclusivamente para o evento. Novos trajes temáticos das festas de fim de ano também ficarão disponíveis dentro da loja do jogo ao longo da Operação: Calafrio e os trajes antigos voltarão à loja por tempo limitado.

Um dos desafios da Operação: Calafrio pede que você dance em cinco Árvores Festivas diferentes, que foram montadas em vários locais do mapa na última atualização de Fortnite.

Confira onde encontrar todas as Árvores Festivas de Fortnite.

Onde encontrar e dançar em diferentes Árvores Festivas na Operação: Calafrio da temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite?

Você precisará dançar em cinco Árvores Festivas diferentes, mas há mais de cinco espalhadas pelo mapa, o que faz com que o desafio seja mais fácil de completar, já que você pode fazer isso jogando normalmente.

A primeira árvore pode ser encontrada perto da van de reinicialização na Doca Desleixada. Ela fica no telhado da fábrica mais próxima à van. Você precisará construir para subir ou pousar diretamente no telhado ao saltar do ônibus de batalha.

A segunda fica em um local aberto, o Pomar, que fica a norte do Coliseu Colossal. É perto de onde a Fazenda Frenética ficava na temporada anterior.

Você pode visitar o Penhasco Praiano para encontrar a terceira Árvore Festiva. É preciso encontrar a van de reinicialização que fica perto de uma das entradas da praia.

A Árvore Festiva do Parque Agradável também é uma das mais fáceis de encontrar, porque fica no meio do local. Como o Parque Agradável fica bem perto do Penhasco Praiano, é o local ideal para dançar na quarta Árvore Festiva.

Mais ao sul, você encontrará a quinta Árvore Festiva nas Torres Salgadas. A quinta torre estará esperando na entrada oeste da cidade.

Dançar em cinco Árvores Festivas concederá 10.000 de EXP e recomendamos se aproximar o máximo possível para dançar até a notificação aparecer no canto superior esquerdo da tela. O modo Equipe Tumulto será o ideal para completar esse desafio em uma partida só, já que é possível ir de um local a outro ao ser eliminado por outros jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 19 de dezembro.