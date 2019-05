Onde “dançar dentro de uma cabeça de Tomate holográfica” para o desafio da semana 4 da temporada 9 de Fortnite

Os desafios da semana 4 da temporada 9 de Fortnite: Battle Royale estão disponíveis. Como sempre, alguns são mais fáceis de completar que outros porque exigem que os jogadores façam coisas bem específicas em certos locais. Os locais, porém, nem sempre são óbvios.

Nesta semana, um dos desafios pede que os jogadores dancem dentro de uma cabeça de Tomate holográfica, depois dentro de uma cabeça de Durrr Burger holográfica, depois no topo de uma cabeça de Bolinho gigante.

Você tem que estar dentro dos hologramas no caso das cabeças de Tomate e Durrr Burger. Dançar perto delas não é suficiente, mas você pode construir pra ficar dentro delas, já que não são objetos. A cabeça de Bolinho, porém, é considerada um objeto, então você só pode pousar no topo dela, não dentro.

Este desafio está disponível para todos os jogadores de Fortnite, incluindo os que só têm o Passe de Batalha gratuito. Você deve conseguir completar o desafio em qualquer modo de jogo que não seja o Parquinho ou uma ilha do Criativo, então os modos com ressurgimento, como Equipe Tumulto, podem ser boas opções.

Além disso, como em qualquer outro desafio de “dança” de Fortnite, você pode usar qualquer gesto, não só uma dança.



Confira no mapa abaixo as localizações das três cabeças e, um pouco depois, as localizações específicas de cada uma.

Imagem via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Cabeça de Tomate holográfica

A cabeça de Tomate agora está no Super Shopping. É uma das primeiras coisas que você vê ao se aproximar da área. Construa em direção a ela e dance para completar este estágio.

Captura de tela via Epic Games

Cabeça de Durrr Burger holográfica

Durrr Burger agora é rei das Torres Neo. É possível ver a cabeça holográfica dele flutuando no topo de um dos prédios mais altos da área.

Captura de tela via Epic Games

Cabeça de Bolinho gigante

Este aqui fica na Cidade da Sorte, ao norte, e tem uma faixa com “dumpling” escrito. Construa até o topo e dance para completar o desafio.

Captura de tela via Epic Games

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 30 de maio.