Onde concluir a Prova de Tempo de natação na Doca Desleixada em Fortnite | Dot Esports Brasil

Mais desafios de Fortnite já estão disponíveis.

A terceira temporada de Fortnite Capítulo 2 começou em junho, trazendo um novo passe de batalha. Você pode conseguir trajes novos, recompensas e outros cosméticos completando desafios semanais e garantindo rios de EXP.

Por sorte, os desafios desta semana não levam muito para completar. A Prova de Tempo de natação na Doca Desleixada, desafio do Aquaman da semana, deve levar apenas alguns minutos.

Você só precisa abrir uma partida Solo, em Duplas ou em Esquadrões e seguir para a Doca Desleixada, que na parte nordeste do mapa, entre as Chaminés Chamuscantes e a Via do Varejo.

Imagem via Epic Games

Ao encontrar as docas, seja saltando diretamente do Ônibus de Batalha, andando a pé ou usando um veículo, você verá um raio de luz azul-claro em frente a um guindaste. Você pode começar a prova virando para a direção oposta dele e pressionando E no relógio azul flutuante.

Isso dá início à prova e você tem alguns segundos para concluir o percurso e coletar os orbes azuis. Ao todo, são oito orbes que você precisa coletar. Nadar e pular é a forma mais fácil de conseguir.

Ao completar o percurso, você completa o desafio e ganha bastante EXP. Depois disso, já pode sair da partida para o próximo desafio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 09 de julho.