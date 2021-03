Onde coletar Artefatos para Tarana na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A terceira semana da atual temporada de Fortnite está no ar, adicionando várias novas missões ao jogo. Esses desafios são essenciais se você quiser chegar ao nível máximo do Passe de Batalha o quanto antes. Eles também são importantes para determinar a narrativa da temporada.

Com a atualização 16.10, foi disponibilizado o segundo desafio do Pináculo. Desta vez, você precisa coletar Artefatos para Tarana. Esses Artefatos ficam localizados no Distrito Decrépito, a noroeste do Pináculo.

O primeiro Artefato

O primeiro Artefato fica localizado na parte oeste do Distrito Decrépito, mas perto do centro. Ele fica dentro de uma loja antiga e quase em ruínas. Quando estiver lá dentro, busque um balcão e olhe atrás dele. Você verá um objeto brilhando em azul, que será o primeiro Artefato.

O segundo Artefato

O segundo Artefato estará esperando por você no lado oposto do Distrito Decrépito. Dirija-se à parte sudeste da cidade, perto da torre do relógio. O Artefato ficará do lado de fora dela, logo abaixo da escada da torre do relógio.

O terceiro Artefato

Logo depois de pegar o segundo Artefato, você vai precisar se dirigir ao norte para pegar o terceiro. Procure novamente por uma loja antiga, mas dessa vez o Artefato ficará em uma parte diferente da loja. Siga para o piso térreo e verá o Artefato brilhando no chão, entre a parede e uma árvore.

Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games

Quando tiver todos os Artefatos, você vai precisar visitar Tarana outra vez para prosseguir para o próximo estágio da missão. Ela também fica vagando pelo Distrito Decrépito, então não deve levar muito tempo para encontrá-la depois de todos os Artefatos.

Como essa missão acabou de entrar no ar, o Distrito Decrépito deve ficar cheio de jogadores inimigos, também em busca de completar esse desafio. Lembre-se de pegar algumas armas antes de ir procurar os Artefatos, porque há grandes chances de encontrar outros jogadores por aí.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 30 de março.

