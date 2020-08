Onde coletar anéis flutuantes no Bosque Choroso na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A sétima semana da temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 está no ar e, com ela, a Epic Games adicionou mais desafios ao jogo, concedendo EXP do Passe de Batalha da temporada. A maior parte dos desafios tem como objetivo trazer os jogadores aos lugares específicos que estavam submersos no início da temporada.

Diferentemente das temporadas passadas, as missões da temporada 3 do Capítulo 2 continuam sendo menos exigentes. É fácil completar os desafios da semana em algumas horas. Um dos desafios da semana 7 pede que o jogador colete anéis flutuantes espalhados no Bosque Choroso.

Se você tem acompanhado as missões da temporada, esta pode parecer familiar. Na terceira semana da temporada, os jogadores foram convidados a coletar os anéis flutuantes no Lago da Preguiça.

Apesar de ser uma das missões mais fáceis de completar, pode ser bom trazer alguns materiais com você, já que será necessário construir algumas escadas para alcançar alguns dos anéis flutuantes.

Não se surpreenda se não conseguir encontrar o Bosque Choroso no mapa, porém, porque ele acabou de surgir. Você vai precisar descobrir o local de novo, mas depois ele fica como ponto de interesse no seu mapa.

Onde ficam os anéis flutuantes no Bosque Choroso na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2?

Há, ao todo, cinco anéis espalhados pelo Bosque Choroso, e a maior parte deles fica sobre árvores. Eles formam um L pelas fronteiras leste e sul do Bosque Choroso, então não precisa saltar no centro do ponto de interesse e arriscar sua vida tentando encontrar armas e materiais.

Recomendamos procurar em uma partida da Equipe Tumulto, porque lá pode passar por eles rapidamente com os materiais iniciais.

O primeiro anel flutuante fica perto da base secreta próxima ao Bosque Choroso. Siga na direção noroeste e o anel estará acima de uma das árvores médias.

O segundo anel flutuante – Captura de tela via Epic Games

O segundo anel é mais perto ainda da base do que o primeiro. Quando estiver de frente à base secreta, dê um giro de 180 graus e o anel flutuante estará em cima de uma árvore diretamente à frente.

O terceiro anel flutuante – Captura de tela via Epic Games

O terceiro anel flutuante está em um local mais aberto e deve ser o primeiro que você vê ao pousar na área. Fica a sudoeste da base secreta.

O quarto anel flutuante – Captura de tela via Epic Games

Depois de pegar o terceiro anel, continue em frente e vire levemente à direita. O quarto anel deve estar bem à sua frente.

O quinto anel flutuante – Captura de tela via Epic Games

O quinto anel flutuante estará acima de uma árvore localizada a sul do acampamento, um pequeno ponto de interesse no Bosque Choroso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 30 de julho.