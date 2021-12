Onde bater em um boneco de neve com um veículo na temporada 1 do Capítulo 3 de Fortnite

O Festival Invernal de 2021 continua com força total no Fortnite. Novos desafios tornam-se disponíveis todos os dias, permitindo aos jogadores ganhar XP e recompensas no processo.

Um dos mais recentes desafios do Festival Invernal exige que os jogadores batam com em boneco de neve com um veículo. Este desafio também oferece 18.000 XP como recompensa e é relativamente mais fácil de completar em comparação com outros.

Veja como você pode bater em um boneco de neve com um veículo em Fortnite temporada um, Capítulo Três.

Como você pode bater em um boneco de neve com um veículo na temporada um, Capitúlo 3 de Fortnite?

Se você pretende completar este desafio de uma só vez, precisará colocar as mãos em um veículo no início de uma partida de Fortnite. Assim que tiver seu veículo, dirija-se à parte da ilha que está coberta de neve.

Fique de olho nos bonecos de neve e empurre-os com seu veículo se você encontrar um. Considerando seu tamanho, esses bonecos de neve são difíceis de não serem vistos e há um número suficiente deles no mapa para que todos os jogadores completem seus desafios.

Embora deva levar apenas alguns minutos para completar este desafio quando priorizado, você também pode começar a jogar a partida regularmente e concluir o desafio mais tarde. Se o círculo começar a se fechar em torno da parte nevada do mapa, você terá muito tempo para completar este desafio antes que a partida termine.

Os jogadores que desejam completar o desafio o mais rápido possível podem tentar pousar em Bobinas Rochosas, pois há muitos veículos no local. Esteja atento aos jogadores que possam estar disfarçados de bonecos de neve. O item Boneco de Neve Furtivo permite aos jogadores se disfarçarem de bonecos de neve e é a isca perfeita para atrair jogadores que estão tentando completar o desafio de jogador nos bonecos de neve. Não se surpreenda se um jogador pular do boneco de neve que você estava tentando bater, pois as chances de ele derrubá-lo se continuar dirigindo são relativamente baixas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de dezembro.