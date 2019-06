O que é o Surto da Tempestade de Fortnite e como ele funciona

Uma mecânica especial tem dado as caras em algumas das streams das Qualificatórias da Copa do Mundo de Fortnite e as pessoas estão confusas por ser algo raro em partidas casuais.

Pode aparecer um “aviso de surto da tempestade” nas partidas de Fortnite, e o que isso significa é que os jogadores que tiverem causado menos dano naquela partida levarão dano periodicamente até que o surto da tempestade termine ou até que eles não estejam mais entre os menores causadores de dano. A mecânica foi introduzida na atualização v6.31, na temporada 6, e o comportamento dela é previsível.

Segundo as notas de atualização daquela temporada, “se ainda restar uma determinada quantidade de jogadores após a Tempestade terminar de se aproximar, um Surto da Tempestade começará”. Isso foi criado para prevenir partidas passivas demais, em que todos os jogadores se concentram apenas em sobreviver em vez de eliminar os oponentes. O Surto da Tempestade é ativado de acordo com este padrão:

Se houver 60 jogadores restantes depois de o Círculo 1 fechar

Se houver 44 jogadores restantes depois de o Círculo 2 fechar

Se houver 30 jogadores restantes depois de o Círculo 3 fechar

Se houver 20 jogadores restantes depois de o Círculo 4 fechar

Se houver 16 jogadores restantes depois de o Círculo 5 fechar

Se houver 14 jogadores restantes depois de o Círculo 6 fechar

Se houver 12 jogadores restantes depois de o Círculo 7 fechar

Se houver 6 jogadores restantes depois de o Círculo 8 fechar

Se houver 2 jogadores restantes depois de o Círculo 9 fechar

Como evitar dano do Surto da Tempestade

Há dois jeitos de evitar receber dano do Surto da Tempestade: causar mais dano que os jogadores que causaram menos dano na partida, ou esperar até o limite de jogadores na partida ser atingido. Você vai receber o aviso e começar a perder vida passivamente se estiver entre as vítimas do Surto da Tempestade, então a melhor e mais eficiente forma é procurar uma vítima e eliminá-la rapidamente.

Mas o melhor jeito de nunca ser atingido pelo Surto da Tempestade é ter um estilo de jogo híbrido. Concentre-se em sobreviver, mas lembre-se de atirar e ser agressivo com os inimigos que estiverem vulneráveis. Fortnite não é só um “jogo de tiro”, mas também não é só um jogo de sobrevivência.



Na próxima vez que você vir um aviso de Surto da Tempestade em uma partida, é isso que está acontecendo. Não deve acontecer muito nas suas partidas casuais, a não ser que você esteja muito bem-colocado na Arena, mas mesmo lá os jogadores tendem a ser agressivos o suficiente para o Surto da Tempestade quase não ser ativado.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 30 de abril.