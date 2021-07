O que acontecerá ao fim da contagem regressiva de Fortnite? | Dot Esports Brasil

A sétima temporada do Capítulo Dois de Fortnite está chegando ao fim. Como nas temporadas anteriores, a Epic Games se prepara para outro fim de temporada memorável, que amarra todas as pontas soltas da mais nova linha narrativa de Fortnite.

Era só mais um dia normal, até que um cronômetro misterioso apareceu no saguão do jogo. É uma contagem regressiva para o evento de conclusão da sétima temporada do Capítulo Dois.

Se a Epic não adiar o evento, ele acontecerá às 19h BRT do dia 6 de agosto. Considerando o número de jogadores simultâneos e a manutenção que a Epic vai precisar fazer antes do evento, pode haver pequenos atrasos.

Embora a Epic faça seu melhor para manter os detalhes do evento em segredo, grandes mineradores de dados da comunidade de Fortnite sempre encontram uma forma de descobrir algo. Parece que a nave-mãe abduzirá lugares como o Pântano Glup e o Castelo do Coral, segundo HYPEX.

Isso significa que o mapa de Fortnite passará por algumas mudanças com a nova temporada e você poderá encontrar novos pontos de interesse quando ela começar. Essas áreas abduzidas se transformarão em áreas de baixa gravidade, o que pode trazer possibilidades interessantes às batalhas.

Caso você queira participar do evento ao vivo, entre no jogo algumas horas antes do horário marcado para o início. Geralmente, os servidores de Fortnite ficam lotados quando há um evento ao vivo, então é possível que você não consiga entrar no jogo se deixar para o último minuto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de julho.