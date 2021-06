Nova temporada de Fortnite parece ter parceria com Rick and Morty | Dot Esports Brasil

É o tal do Pickle Rick e ele quer uma vitória royale.

Na lista interminável de parcerias na história de Fortnite, parece que o próximo nome é Rick and Morty.

Em outra prévia da próxima temporada do Capítulo 2, a sétima temporada, a conta de Fortnite publicou uma imagem que mostra um famoso robô da série animada do Cartoon Network. No meio da imagem, você pode ver o Robô Passador de Manteiga.

Registro de catálogo #476-122



Resultados do teste do robô de transporte:



– Transporte de vários armamentos – Falhou

– Transporte de documentos e planos – Falhou

– Transporte de líquido de modificação óssea – Satisfatório



Nenhum teste adicional é necessário. pic.twitter.com/EuPJAzdbTL — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) June 7, 2021

A temática da nova temporada de Fortnite é, com certeza, extraterreste, a julgar pelas prévias, então um robô interdimensional cujo propósito é passar manteiga faz sentido. Mas como ele será adicionado ainda é um mistério. Pode ser qualquer coisa desde um acessório para as costas até um personagem não-jogável.

Ao longo dos anos, Fortnite já teve colaborações com praticamente todas as empresas e franquias existentes, como Marvel, DC, NFL, NBA e muitas outras. Fortnite está basicamente virando seu próprio multiverso, com personagens de todo tipo de franquia correndo por aí e dançando.

Agora só resta saber se Fortnite também terá um traje Pickle Rick, que com certeza faria sucesso entre os fãs de Rick and Morty. Bom, talvez nem todos.

Divulgaremos mais detalhes sobre a parceria com Rick and Morty amanhã, quando a nova temporada for lançada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 07 de junho.