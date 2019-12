Nova skin de Fortnite exclusiva para PlayStation Plus já está disponível

Os fãs de Fortnite do PlayStation podem se alegrar mais uma vez – outro pacote cosmético exclusivo do PlayStation Plus foi lançado.

Como parte de uma parceria com a PlayStation, o novo Traje Trilogia e o Acessório para as Costas Azul Associado estão disponíveis por um tempo limitado. Nenhuma data de validade para o pacote foi especificada, mas os pacotes exclusivos anteriores também expiraram.

PlayStation on Twitter Dress for your next Victory Royale in style with the Trilogy Outfit and Reliant Blue Backbling. Grab the Fortnite PS Plus Celebration Pack, free for members now: https://t.co/GZWu6Qr5zN

Como os outros pacotes anteriores da PlayStation, o Traje Trilogia ostenta um elegante esquema de cores azul e preto, totalmente equipado com um capacete, colete, luvas e cartuchos de espingarda nos ombros. O Acessório para as Costas combina perfeitamente com o traje, mas também pode combinar com outras skins.

É uma ótima época do ano para as skins de Fortnite. Com as skins de inverno a caminho e uma parceria legal com Star Wars, há muitas skins para os jogadores escolherem.

O pacote pode ser baixado aqui ou pesquisando “Fortnite — Pacote Comemorativo PlayStation®Plus” na PlayStation Store.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 13 de dezembro.