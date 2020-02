Ninja sobe ao palco durante a Nova York Fashion Week

A aparência, no estilo cultura pop, de Ninja se expandiu continuamente ao longo dos últimos dois anos, mas as marcas desta semana talvez sejam as mais especiais até o momento.

Ninja subiu ao palco da Red Bull como parte do lançamento do uniforme da MLS ontem à noite durante a New York Fashion Week. Com roupas Adidas pretas e vermelhas cobertas com a marca New York Red Bulls, Ninja estava entre os modelos que representam todas as diferentes equipes da MLS.

Ninja on Twitter To walk a stage during New York fashion week is just another incredible achievement for me, so blessed and happy to support the New York Redbulls and represent for my RedBull family.

“Subir no palco durante a Nova York Fashion Week é mais uma conquista incrível para mim”, disse ele. “Sou tão abençoado e feliz por apoiar o New York Red Bulls e representar a minha família Red Bull.”

Mesmo que ele estivesse de Adidas, que começaram a patrociná-lo no ano passado, parece que ele estava lá para representar a Red Bull. Ninja trabalha com a Red Bull desde a explosão do Fortnite durante o verão de 2018. Desde então, eles trabalham juntos em vários eventos e projetos.

Logo após anunciar sua parceria com a Red Bull, Ninja organizou um torneio de Fortnite em Chicago chamado “Rise til Dawn”, no qual os jogadores competiam do pôr do sol ao nascer do sol no dia seguinte. Ninja também trabalhou notavelmente com a Red Bull para sediar um evento especial de Ano Novo com no final de 2018.

Desde a mudança da Twitch para o Mixer, Ninja se expandiu bastante, incluindo aparições em séries populares do YouTube, como “Cold as Balls”, de Kevin Hart, e “Back to Back Chef”, de Bon Appétit.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 06 de fevereiro.