Melhores 8 papéis de parede de Fortnite para PC e celular | Dot Esports Brasil

Embora existam inúmeros jogos no mercado, cada jogador terá aquele título do qual não se cansa. Quando for esse o caso, você vai querer ter pequenos lembretes dos bons tempos.

Títulos como Fortnite deixaram de ser apenas jogos; eles também podem ser considerados uma cultura. Seria difícil para um jogador que não fosse do Fortnite entender uma conversa entre dois fãs ávidos. Existem inúmeros memes, referências e até danças que são partes centrais da cultura Fortnite.

Alterar o papel de parede do seu telefone ou PC para algo relacionado ao Fortnite permitirá que você se lembre de todas as memórias que acumulou ao longo de sua carreira no jogo. Aquela única vez em que você ainda conseguiu uma Victory Royale com o pior espólio que poderia ter, ou quando foi atacado por um capanga selvagem durante um intenso tiroteio, estará a um único olhar de você. Embora seja possível encontrar obras de arte fantásticas criadas pelos fãs para decorar suas telas iniciais, o nível de detalhes apresentado nas telas de carregamento da Epic Games os torna candidatos perfeitos para papel de parede.

Essas telas de carregamento geralmente estão associadas a conjuntos no jogo ou passes de batalha, e você pode ter coletado uma boa quantidade delas ao longo dos anos.

Aqui estão os melhores papéis de parede do Fortnite que você pode usar para começar a representar seu jogo favorito.

Summer Slurp

Summer Slurp - Screengrab via Epic Games

As temporadas podem passar rápido como se você estivesse assistindo a um programa de TV, mas Fortnite sempre encontra uma maneira de acompanhar. Seja através de eventos ou visuais temáticos, Fortnite carrega os cumprimentos da temporada para o mapa.

Summer Slurp apresenta um grupo de personagens de Fortnite se divertindo em uma festa na piscina. Com Slurps nas mãos e sem nenhuma preocupação no mundo, essa peça pode ser um papel de parede incrível, principalmente nos meses mais quentes. O fato de a festa na piscina acontecer à noite pode ser uma boa lembrança àqueles momentos em que você e o time lutavam a noite toda durante os intervalos da escola ou do trabalho.

Twilight Flight

Twilight Flight - Screengrab via Epic Games

Todos os jogadores do Fortnite saem do Battle Bus com diferentes esperanças e sonhos. Alguns imaginam conseguir aquela Victory Royale, enquanto outros vão em direção ao solo para praticar seus padrões de pilhagem para a próxima Copa de Dinheiro. Não importa quais são seus objetivos ou como você se sente em relação à partida, o motorista do ônibus sempre esteve presente e continuará a fazê-lo.

O fundo da tela de carregamento do Twilight Flight é simplesmente de tirar o fôlego, mas também se pode encontrar um significado mais profundo enterrado nos tons mutáveis ​​de amarelo e vermelho. A maioria dos jogadores do Fortnite entra em uma partida após longos dias de estudos, trabalho ou o que quer que a vida coloque em seu caminho. O céu neste papel de parede parece o momento perfeito para ficar online e acumular algumas Victory Royales.

Lost Levels

Lost Levels - Screengrab via Epic Games

Fortnite tem um estilo de arte notável que agrada aos olhos. Ainda pode ser uma ideia decente experimentar outras formas de arte, que também podem se tornar um excelente material de papel de parede.

Lost Levels apresenta Skye e seu fiel companheiro Ollie do Capítulo Dois, Segunda Temporada. Ao redor de Skye, existem seis rostos familiares, incluindo Meowscle e Peely. Apesar de voar em alta velocidade, Skye parece estar muito focada em seu videogame, semelhante a como os jogadores de Fortnite podem ser durante combates intensos.

Eye of the Storm

Eye of the Storm - Screengrab via Epic Games

A tempestade nunca foi um problema para os jogadores que sempre ficam de olho no mapa. Se você se perder durante a pilhagem, no entanto, poderá facilmente correr contra a tempestade para voltar ao círculo bem a tempo.

Você pode se perguntar se seria melhor para a Epic lançar um sistema que permitisse aos jogadores fazer um acordo com a tempestade. Até mesmo sacrificar um loot lhama para a tempestade para deixá-lo em paz poderia salvar incontáveis ​​jogadores de serem nocauteados antes de voltarem para o círculo.

Embora essa seja uma ideia bastante rebuscada que dificilmente se tornará um recurso no Fortnite, o papel de parede Eye of the Storm se parece com a aparência do recurso. Considerando o quão raro e valioso são as lhamas, a tempestade respeitará a oferta, certo?

Brite Future

Brite Future - Screengrab via Epic Games

Assim como na vida, haverá períodos desafiadores em sua carreira no Fortnite. Você se verá em crise, tendo dúvidas sobre seus talentos e se perguntando se ainda tem condições de conseguir outra Victory Royale. É difícil dar respostas definitivas para esse tipo de pergunta. As habilidades por si só não serão suficientes para passar pelas camadas superiores do modo classificado do Fortnite. Você precisará de esperança e coragem ao seu lado, para que possa desafiar outros jogadores sem se preocupar com o mundo.

A paleta de cores usada no papel de parede Brite Future tem uma vibração edificante. Embora não haja nenhum contexto vinculado a esta obra de arte, ela parece estar apresentando um crente que pensa que só pode seguir em frente e para cima. Conforme você avança em direção aos ciclos posteriores do jogo, você precisará dessa positividade com você para superar todos os obstáculos que seus inimigos lançarão contra você.

Hunter and the Hunted

Hunter and the Hunted - Screengrab via Epic Games

Todo mundo tem aquele amigo que amam profundamente que não joga Fortnite. Quando for esse o caso, ensiná-los a jogar Fortnite torna-se a principal missão da sua vida. Seu processo irá variar muito nas experiências anteriores de jogo do seu parceiro, e os primeiros jogos juntos podem criar memórias para a vida toda.

Você precisará proteger seu amigo com suas habilidades avançadas, mas nem sempre será tão fácil quando você não conseguir encontrar uma arma para si mesmo. Com outros inimigos pousando ao seu redor, você estará contra um cronômetro, e suas únicas chances podem ser ficar quieto e se esconder.

Esta estratégia simples pode ser simples de aplicar, mas seu parceiro no crime precisará de uma explicação completa do que está acontecendo. Eles ainda podem decidir usar casualmente sua ferramenta de colheita, no entanto.

Last Stop

Last Stop - Screengrab via Epic Games

Apesar de ter um modo solo, Fortnite é mais divertido quando você está com amigos. Às vezes, todos em seu time concordam em passar a noite toda para manter a diversão, mas todas as coisas boas chegam ao fim em algum momento.

O papel de parede Last Stop apresenta um grupo de personagens acenando para o ônibus de batalha depois de serem deixados na última parada. Você pode rotular esses jogadores como AFK e seguir em frente com sua vida, mas o sol brilhando ao fundo injeta um significado mais profundo na equação.

Last Stop invoca a sensação que você tem durante despedidas difíceis, especialmente no final de cada sessão de Fortnite com seus amigos. Você sabe que estará de volta amanhã ou mais tarde, mas prefere que nunca acabe.

The Return

The Return - Screengrab via Epic Games

A jogabilidade frenética e divertida não foi a única coisa que manteve Fortnite de pé por tanto tempo. A história e a narrativa foram incrementais para manter a base de jogadores envolvida. Houve várias histórias que se desenrolaram ao longo desse tempo de Fortnite, e a Epic não tem nenhuma intenção de tirar o pé do acelerador. Justamente quando você pensa que um enredo está chegando ao fim, uma reviravolta inacreditável acontece e mantém os jogadores atentos.

The Return é um excelente exemplo disso. Ele faz um trabalho profundo de mostrar que o inesperado sempre pode acontecer em Fortnite . O personagem surpreso ao lado pode se parecer com um jogador do Fortnite que decide voltar ao jogo depois de algumas temporadas. Isso não é algo exclusivo do Fortnite, no entanto. O inesperado sempre pode acontecer em todas as bases da sua vida, mas não é nada a temer se você se concentrar em tirar o melhor de tudo.

