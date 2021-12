A cada nova temporada, Fortnite implementa algumas mudanças a seu mapa para manter as coisas interessantes para os jogadores. Mas é no final dos capítulos que as mudanças são mais drásticas.

Fortnite finalmente lançou a primeira temporada do Capítulo Três e o mapa foi totalmente repaginado, trazendo locais nunca vistos.

Esse novo mapa já está no ar para conhecer e explorar. Mas, se você ainda estiver tentando entender o que está acontecendo e planejar onde vai começar sua primeira partida na nova temporada do battle royale, confira todos os locais que vai encontrar no novo mapa.

Mapa e locais da Temporada 1 do Capítulo 3 de Fortnite

Imagem via Epic Games

A primeira temporada do Capítulo Três de Fortnite reestrutura completamente o mapa que vimos na maior parte do Capítulo Dois, adicionando inúmeros novos locais.

No nevado lado oeste da ilha, ficam o Acampamento do Abraço, a Lenharia Haja Lenha e o Bosque Goduroso. No meio do mapa, mais ao norte, a Toada Sonolenta e as Minas Matreiras, com o Cruzamento Cremoso e as Bobinas Rochosas mais ao centro. Ao sul, fica a área desértica: Circuito Chonker e Condomínio Cânion. Completando o mapa, nos campos verdes, temos Os Jonesies, Santuário e O Clarim Diário, que fica em um cânion enorme.

É provável que, qaundo a temporada acabar, haja mais mudanaçs ao mapa. Mas, por enquanto, lembre-se de memorizar os principais locais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 06 de dezembro.