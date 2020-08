Mapa de Fortnite será atualizado e nível da água reduzido novamente | Dot Esports Brasil

O mapa de Fortnite terá sua próxima evolução. O nível da água será reduzido novamente, revelando novos locais que antes estavam submersos.

O conhecido minerador de dados de Fortnite ShiinaBR compartilhou um vídeo do novo mapa no Twitter, mostrando todas as alterações e os novos locais que estariam disponíveis no jogo.

Uma das maiores alterações é o retorno do Litoral Límpido, um dos locais mais populares do jogo, e a aparição de estradas no Pântano Glup. O minerador de dados de Fortnite também sugeriu que o aguardado ponto de interesse Atlantis seria adicionado ao jogo na próxima semana.

No começo de julho, os mineradores de dados encontraram o que acreditam ser uma cópia do mapa final, depois que o nível da água tiver sido reduzido completamente, abrindo uma nova localização chamada “The Ruins” (“As Ruínas”), que muitos acreditam ser Atlantis (Atlântida).

Apesar de ainda não estar disponível no jogo, já se acreditava que o lugar entraria em Fortnite como ponto de interesse do Aquaman.

O traje do Aquaman apareceu pela primeiravez no trailer de lançamento da temporada 3 de Fortnite Capítulo 2, e pode ser desbloqueado através de uma série de missões do jogo após a compra do Passe de Batalha. O traje Arraia Negra, porém, foi adicionado depois à loja de Fortnite, e custa 950 V-Bucks.

À medida que o nível da água continua a ser reduzido, parece que os fãs terão pouco tempo para aproveitar as novidades da temporada antes que mais mudanças aconteçam ao mapa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 30 de julho.