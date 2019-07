Jogadores de Fortnite encontram portais no Super Shopping

Tem algo estranho acontecendo em Fortnite: Battle Royale.

Alguns jogadores encontraram portais espalhados pelo Super Shopping quando entraram em suas partidas na manhã de hoje. Esses portais teleportam jogadores para outros locais dentro do ponto de interesse, e parecem muito com os da série da Netflix Stranger Things.

E já sabemos, graças a mineradores de dados, que a Epic Games está planejando uma colaboração com a Netflix para trazer alguns elementos de Stranger Things a Fortnite. Os mineradores de dados encontraram arquivos de áudio e trajes de personagens relacionados à série nos arquivos de Fortnite há algumas semanas, então eles provavelmente já estão no jogo, só esperando para ir ao ar quando a colaboração for anunciada oficialmente.

A Epic, porém, ainda não comentou nada sobre isso.

Essa seria outra parceria que Fortnite faz com obras audiovisuais em 2019. Já tivemos um modo de jogo especial e trajes exclusivos nos lançamentos de Vingadores: Ultimato e John Wick 3 – Parabellum. Se a Epic confirmar a nova colaboração com a Netflix e Stranger Things, será a primeira vez que Fortnite terá elementos de um seriado no jogo.

Os portais são um grande sinal de que isso vai acontecer, mas ainda não sabemos se haverá modos de jogos especiais ou desafios de Stranger Things. Com portais aparecendo em modos padrão, pode ser que a Epic mude um pouco o mapa padrão de Fortnite sem fazer um novo modo. Se os mineradores de dados estiverem certos, ao menos os jogadores terão trajes para comprar na Loja.

Mas os jogadores de Fortnite estão, no momento, jogando um evento especial chamado 14 Dias de Verão, que termina em 8 de julho. Talvez seja nessa data que a Epic substitua todas as decorações de verão pelas de Stranger Things.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 03 de julho.