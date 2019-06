Jogadores de Fortnite brincam com a vantagem que os trajes Soldado de Brinquedo oferecem

Os trajes de personagens de Fortnite: Battle Royale não dão nenhum tipo de vantagem competitiva. A Epic lembra os jogadores disso ao entrar na Loja. Mas parece que a frase está um pouquinho errada em relação aos últimos trajes do conjunto Soldado de Brinquedo.

Os trajes se inspiram nos soldadinhos verdes de plástico. É claro, tinham que ser verdes quando a Epic os adicionou a Fortnite, e é esse o problema. O tom de verde dos trajes é quase igual ao da grama e de algumas plantas da ilha, o que significa que será possível se abaixar perto de algumas delas e se camuflar de um jeito que torna quase impossível ser identificado.

Fortnite Brasil on Twitter Um bom soldado nunca deixa um companheiro para trás! O novo conjunto Soldado de Brinquedo está na loja!

Os jogadores estão brincando com isso nas redes sociais, falando que há “um bug” com o traje que deixa invisível em certas partes do mapa. Algumas capturas de tela mostram que os tons são tão similares que os jogadores não precisam nem se esconder em arbustos, como normalmente fariam para surpreender os oponentes. Só se abaixar perto de uma planta é suficiente. Até alguns profissionais de Fortnite disseram que o conjunto Soldado de Brinquedo tem vantagens competitivas.

Mesmo que a maior parte dos jogadores falando sobre isso esteja encarando o problema com tranquilidade, pode ser algo em que a Epic precisa mexer no futuro. Toda a equipe de Fortnite está de férias até o dia 8 de julho, então, se a Epic for fazer alguma mudança no tom de verde do Soldado de Brinquedo, deve levar um tempo para ser implementada. Especialmente para os jogadores iniciantes que podem não prestar tanta atenção quanto os mais experientes, os trajes realmente dão vantagem competitiva a quem estiver usando, já que ficam mais difíceis de ver na grama.

Se quiser testar por conta própria, o conjunto Soldado de Brinquedo ainda está disponível na Loja de Fortnite, pelo menos até a noite de hoje.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 27 de junho.