Ganhe a picareta Esmagadora do Hulk para Fortnite jogando o beta de Marvel’s Avengers | Dot Esports Brasil

A parceria entre a Epic Games e a Marvel trouxe outra ótima novidade a Fortnite: a picareta Esmagadora do Hulk, no formato das mãos do herói.

As mãos do Hulk também terão um segundo estilo, o da armadura Hulkbuster do Homem de Ferro. Você vai poder usar as mãos para esmagar o que aparecer no seu caminho, exatamente como o Hulk faria em Fortnite.

Captura de tela via Square Enix/Epic Games

Para obter a picareta, é preciso completar três Desafios da Sala HARM no beta de Marvel’s Avengers para PlayStation 4 e Xbox One. A oferta não se estende aos usuários de PC.

Também será preciso conectar suas contas da Epic, da Square Enix e do seu console. A fase de testes beta termina em 23 de agosto, mas a Epic já anunciou que a picareta estará disponível para compra na Loja de Itens “no futuro”.

A Marvel e a Epic já se juntaram para criar vários trajes em Fortnite, como os do Capitão América e da Viúva Negra, além do modo por tempo limitado Manopla do Infinito.

O beta de Marvel’s Avengers começa em 7 de agosto para as pré-vendas do PS4 e em 14 de agosto para as pré-vendas do Xbox One. Em 21 de agosto, começa o beta aberto.

