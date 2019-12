Fortnite trata dos problemas do Capítulo 2 em atualização v11.21

A atualização mais recente da primeira temporada de Fortnite Capítulo 2 foi lançada hoje. A v11.21 resolveu diversos problemas desde o desaparecimento do contador de FPS à queda de FPS no mobile.

A Epic Games atualizou seu quadro no Trello para alertar os jogadores de que o time está de olho nos problemas e avisar os que já foram resolvidos, antes ou na atualização v11.21.

Opção de FPS não aparecia nas configurações do Battle Royale e do Criativo;

Mostrador de reembolso com problemas;

Relatos de atraso na entrada de dados no controle;

Eixo de rotação do mapa fica errado ao usar a ferramenta “Telefone”;

Queda de FPS no Mobile;

Aumento de prédios sem detalhes no Nintendo Switch.

Há algumas soluções para tapar o buraco enquanto a Epic resolve esses problemas específicos. Quem joga com controle, por exemplo, deve ter percebido um aumento no atraso ao atualizar, editar, construir ou alternar modos. A Epic disse que reiniciar o mapa do Criativo ou abrir e fechar o menu do jogo era uma forma de resolver temporariamente os problemas enquanto a desenvolvedora trabalhava em uma solução mais definitiva. Neste momento, essa questão parece ter sido completamente resolvida.

Os jogadores do mobile perceberam que o jogo estava perdendo FPS ou travando completamente. O problema aconteceu de forma bem distribuída em vários dispositivos de baixo e médio custo, e a Epic prometeu ficar de olho até depois da atualização v11.21.

Muitos jogadores de Fortnite ficarão felizes de saber que a Epic ainda está trabalhando ativamente para resolver os problemas antigos e os que acabarem acontecendo na v11.21.

A primeira temporada do Capítulo 2 tem deixado a desejar em termos de conteúdo novo e armas novas. Mas os jogadores ficarão felizes de saber que a Epic está trabalhando muito para tornar a experiência de jogo de Fortnite a melhor que pode ser.

Artigo publicado originalmente em inglês por Amanda Zelauskas no Dot Esports no dia 04 de dezembro.