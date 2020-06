Fortnite realizará Festa Royale em 25 de junho com Diplo, Noah Cyrus e Young Thug | Dot Esports Brasil

A próxima Festa Royale de Fortnite vai acontecer em 25 de junho, às 22h BRT, para comemorar o lançamento do álbum mais recente do DJ americano Diplo, Diplo Presents: Thomas Wesley. O evento terá a participação de Diplo e os convidados especiais Noah Cyrus e Young Thug, segundo anúncio da Epic Games.

A Festa Royale começou em 8 de maio como uma forma de incluir shows musicais no jogo, com artistas e DJs famosos. Na primeira edição, os jogadores puderam ver Steve Aoki, Dillon Francis e deadmau5 no palco virtual.

Escolha seu melhor traje caipira e venha curtir um arraiá diferenciado com o Thomas Wesley!@diplo presents: Thomas Wesley com os convidados especiais @noahcyrus e @youngthug AO VIVO no Palco Principal da Festa Royale, dia 25 de junho, às 22h (horário de Brasília). pic.twitter.com/CLTmhNi3SK — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) June 23, 2020

Tudo que você precisa fazer para participar é abrir Fortnite e selecionar o modo Festa Royale no jogo. Mas você só pode entrar quando o show começar e só pode entrar enquanto a sala não atingir a capacidade máxima.

Se perder o show de Diplo, haverá uma retransmissão do show completo na segunda-feira, 29 de junho, às 13h BRT, no palco virtual. A partir de amanhã, a Epic também vai resgatar alguns trajes e emotes na Loja de Itens.

O evento continua uma série de outras apresentações musicais e até um trailer de filme em Fortnite. O show Astronomical de Travis Scott, em abril, juntou 27,7 milhões de usuários e 45,8 milhões de participações ao longo das cinco exibições.

O evento mais recente do jogo, O Dispositivo, aconteceu em 15 de junho, logo antes do lançamento da Temporada 3 do Capítulo 2. Foram 12 milhões de jogadores e o evento alcançou o limite de usuários em um minuto, fazendo com que 8,4 milhões de outros fãs precisassem recorrer a streams na Twitch e no YouTube.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 23 de junho.