Fortnite ficará indisponível por pelo menos 10 horas enquanto a Epic se prepara para a atualização do Capítulo 2, 5ª temporada | Dot Esports Brasil

Milhões de jogadores de Fortnite se reuniram para ajudar o esquadrão de elite dos heróis da Marvel na luta contra Galactus e sua fome eterna. Embora o olhar de Galactus fosse assustador o suficiente por si só para colocar dúvidas em metade dos corações dos jogadores, o plano do Homem de Ferro funcionou exatamente como foi planejado.

Motoristas de ônibus ao redor do mundo colocaram ônibus de batalha na boca de Galactus, e com a tecnologia do Homem de Ferro, milhões de ônibus que Galactus consumiu fizeram um portal se abrir dentro dele. O evento foi concluído com o Homem de Ferro agradecendo a todos os motoristas de ônibus que participaram do evento, mas terminou com uma reviravolta na história.

Embora Galactus parecesse derrotado, os alarmes estavam zumbindo na agência que os jogadores viram em cenas desde o início do capítulo dois. Considerando que Galactus estava consumindo o End Point por um tempo antes de ser derrotado, há uma chance de que ele tenha causado dano em algum nível ao mundo de Fortnite.

Os jogadores terão que esperar pelo capítulo dois, temporada cinco, para saber exatamente o que aconteceu, Fortnite estará lá para deixar tudo pronto para a segunda página desta aventura.

O jogo está agora em “estado de preparação” e os servidores serão desativados às 01h para manutenção. Espera-se que essa manutenção dure pelo menos 05h, embora a enorme demanda dos jogadores possa atrasá-la um pouco se os servidores não estiverem equipados para lidar com a carga. Isso significaria que o jogo ficaria fora do ar por pelo menos 10 horas.

A Epic não compartilhou nenhuma dica sobre a nova temporada além de um satélite que deveria estar enviando algo.

Zero Point – – Unstable – Project Hunter

:: Beginning Upload ::

Reply With Code “#Bounty” to Accept Transmission pic.twitter.com/zZNOoQH9Xl — Fortnite (@FortniteGame) December 1, 2020

O tweet do Fortnite menciona que o Ponto Zero está em um estágio instável, o que pode confirmar que Galactus foi capaz de danificá-lo de alguma forma. Projeto Hunter pode ser o nome da aventura da próxima temporada, mas é difícil fazer qualquer suposição sobre para onde essa aventura enviaria os jogadores do Fortnite.

Houve vazamentos sugerindo que o Buraco Negro poderia estar voltando, e as imagens da quinta temporada incluem personagens em trajes espaciais ao lado do bebê Yoda. Não está confirmado se a colaboração com a Marvel se estenderá ao capítulo dois, temporada cinco, mas se havia algo mais lá fora para superar uma temporada como esta, seria Star Wars.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 01 de dezembro.