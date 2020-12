Fortnite alcança mais de 1,6 milhão de espectadores na Twitch durante o evento Galactus | Dot Esports Brasil

A Epic Games montou um de seus eventos dentro do jogo semi-regulares para Fortnite hoje, produzindo o segundo maior pico de visualização do jogo no ano passado na Twitch.

Com mais de 1,6 milhão de espectadores simultâneos na Twitch com o evento tendo iniciado um pouco depois das 17h, o evento de hoje só foi superado pelo evento O Dispositivo do jogo no início deste ano. Esse evento atingiu um pico de pouco mais de 2,3 milhões de espectadores, de acordo com o rastreador de estatísticas da Twitch, SullyGnome.

Screengrab via Twitch

Embora o evento de hoje não tenha alcançado o mesmo ápice que O Dispositivo atingiu em 12 de junho, foi tão forte ou melhor do que qualquer outro evento dentro de jogo do Fortnite em termos de visualização da Twitch. A única outra vez que Fortnite eclipsou a marca de 1,6 milhão de espectadores simultâneos foi durante o evento Buraco Negro que impressionou e confundiu inúmeras pessoas em outubro passado.

Como alguns previram, o evento do Fortnite de hoje teve jogadores lutando lado a lado para derrubar Galactus enquanto ele tentava destruir o universo de Fortnite.

Embora muitos streamers notáveis ​​estivessem transmitindo o jogo, alguns se destacaram. No momento do início do evento, o criador de conteúdo falante de espanhol The Grefg liderava todos os streamers com cerca de 245.000 espectadores. Rubius estava atrás dele com cerca de 109.000 espectadores. NICKMERCS foi o terceiro canal em termos de espectadores simultâneos com cerca de 90.000 e TimTheTatman estava logo atrás dele.

Mas nem tudo correu sem problemas para os criadores de conteúdo. Assim que todos eles começaram a chegar ao clímax da luta contra Galactus, o áudio do jogo de Fortnite começou a tocar música para animar as coisas.

Para a maioria de nós em casa, ouvir “Demon Fire” do AC/DC enquanto lutava ao lado de Thor e Wolverine pode servir para melhorar a experiência. Mas para os streamers da Twitch que têm lidado com uma enxurrada de notificações DMCA por terem música com direitos autorais no fundo de seu stream, a música forçou uma ação rápida.

Em vez de poder desfrutar do conteúdo que a Epic estava apresentando, streamers como TimTheTatman e NICKMERCS tiveram que silenciar o áudio do jogo, levando a uma perda de imersão para os espectadores.

No final do evento, os jogadores ficaram com um novo cronômetro avisando que os servidores do Fortnite vão parar para manutenção às 01h antes do início oficial da quinta temporada amanhã às 05h.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 01 de dezembro.