Fortnite ADF: Como Habilitar a Autenticação de Dois Fatores | Dot Esports Brasil

A desenvolvedora de Fortnite, Epic Games, implementou um recurso de segurança para contas de jogos, chamado de autenticação de dois fatores (ADF), para ajudar os jogadores a protegerem suas contas.

A ADF protege as contas de jogadores de Fortnite com uma segunda camada de segurança. Ela ambém dá a eles o gesto grátis Boogiedown em Battle Royale e permite que eles usem o sistema de presentear.

O que é a ADF?

Conforme explicado pela Epic em seu blog, a ADF “pode ser usada para proteger sua conta de acesso não autorizado ao exigir que você insira um código adicional ao iniciar sessão”. O sistema da Epic permite que os jogadores recebam esse código adicional em seus telefones ou e-mails.

Os jogadores que ativarem a ADF precisarão digitar o código adicional quando fizerem login pela primeira vez em sua conta Epic depois de ativar o recurso, quando usarem um novo dispositivo para fazer login, quando tiverem se passado 30 dias de seu último login ou se limparem o cache e histórico de cookies de seu dispositivo. Dessa forma, a Epic entenderá que o jogador autorizou pessoas nesse dispositivo a acessarem sua conta de Fortnite.

Como ativar a ADF

O primeiro passo é acessar o site da Epic e a página da ADF. Depois de descer um pouco, você verá “Primeiros Passos Aqui”. Clique nisso e você será enviado para a tela de login, para acessar a conta da Epic Games que deseja proteger com a ADF. Se você jogar Fortnite no PlayStation 4, Xbox One ou Nintendo Switch, lembre-se de clicar no ícone do seu console para fazer login com suas credenciais do sistema.

Você será redirecionado para a área de senha das configurações da sua conta. As opções Aplicativo Autenticador e Autenticação por Email estarão disponíveis.

Aplicativo Autenticador

Se você optar por ativar o Aplicativo Autenticador, uma nova janela será exibida com as etapas para ativá-lo. Será preciso clicar em um link para fazer o download do aplicativo, escanear o código QR mostrado à esquerda e fazer login com o código que aparece logo em seguida. A partir daí, esse aplicativo será ativado para autenticar os futuros dispositivos que você pode usar para fazer login na sua conta.

Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator e Authy funcionarão muito bem com essa forma de autenticação.

Autenticação por email

Se você escolher a autenticação por email, haverá menos etapas. Só é preciso digitar o código de segurança enviado para o email vinculado à sua conta Epic para ativar a ADF via e-mail. É aí que você também encontrará códigos futuros para permitir que outros dispositivos acessem sua conta.

Depois que a ADF for ativada, você verá o gesto Boogiedown em sua conta e todos os recursos de presentes serão ativados em Fortnite: Battle Royale.