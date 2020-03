FaZe Dubs faz insulto racial em stream e é suspenso por sua equipe indefinidamente

O profissional de Fortnite da FaZe Clan, Daniel “Dubs” Walsh, foi duramente julgado depois de ser ouvido dizendo uma ofensa racial ao vivo. Como resultado de suas ações, ele foi suspenso de representar sua organização indefinidamente pela FaZe.

“A FaZe Clan não tolerará nenhuma forma de discurso de ódio”, escreveu a FaZe em seu comunicado. “É imperativo para nós promover um ambiente inclusivo nesta comunidade. Estamos exigindo que Dubs passe por um treinamento de sensibilidade e que todos os membros da FaZe Clan passem proativamente pelo mesmo treinamento imediatamente.”

A statement from FaZe Clan regarding Dubs. pic.twitter.com/0lSlUEL5J7 — FaZe Clan (@FaZeClan) February 29, 2020

No clipe, um amigo de Dubs está transmitindo Fortnite Creative Boxfights, quando o jogador da FaZe, de 16 anos de idade, solta a piada. O streamer ficou horrorizado e rapidamente informou Dubs que ele estava ao vivo.

Dubs já lançou seu próprio pedido de desculpas em suas mídias sociais, e muitos profissionais responderam com compreensão e bondade. Diego “Arkhram” Lima e Davis “Ceice” McClellan, da 100 Thieves, mostraram seu apoio ao jovem profissional.

“Eu não consigo nem descrever o quanto sinto muito”, disse Dubs. “Não queria ofender, mas o que disse ainda assim foi ofensivo, insensível e errado. A palavra não deveria estar no meu vocabulário, e peço desculpas do fundo do meu coração a todos que ofendi ao usá-la.”

Enquanto isso, Dubs não representará a FaZe em nenhuma competição profissional, streaming ou mídia social.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 01 de março.