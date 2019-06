Epic mostra Pistola Sinalizadora em um trailer de Fortnite na Celebrity Pro-Am

Parece que a Epic Games mostrou uma nova arma de Fortnite: Battle Royale durante a Celebrity Pro-Am no último final de semana.

A Epic mostrou um trailer que mostrava o personagem de Fortnite Jonesy perdido em uma ilha. Ao olhar para cima, ele vê um Ônibus de Batalha voando por cima dele. Ele abre uma caixa de madeira que diz “Flare Gun” (“Pistola Sinalizadora”), pega a arma e atira no ônibus, atingindo o balão dele e fazendo com que caia no mar.

r/FortNiteBR – Flare Gun Trailer r/FortNiteBR: The developer supported, community run subreddit dedicated to the Fortnite: Battle Royale game mode by Epic Games.

Esssa Pistola Sinalizadora pode ser uma futura arma do jogo, mesmo que a Epic não tenha dito isso diretamente. Se funcionar como na animação, deve permitir que os jogadores atinjam o balão da entrega de suprimentos, fazendo com que caiam imediatamente. Mas nada no trailer indica como a Pistola Sinalizadora poderia interagir com jogadores.



Com as armas já disponíveis hoje em Fortnite, o máximo que os jogadores podem fazer para as entregas de suprimentos caírem mais rapidamente é atirar nos balões. Mas leva um tempo, já que a vida dos balões é relativamente alta, e leva dois ou mais cartuchos para que a caixa caia. Com a Pistola Sinalizadora, parece que um tiro estouraria o balão.



Se é assim que a Pistola Sinalizadora funcionaria em Fortnite, pode ser estranho, já que há poucas entregas de suprimentos por partida e elas aparecem aleatoriamente pela ilha. Uma abordagem mais útil seria uma arma que faz aparecer uma entrega de suprimento ao atirar, onde quer que você esteja. Isso faria com que o balão aparecesse onde você atirou, dando a chance de conseguir um bom saque quando ele caísse.



Por enquanto, são apenas teorias. A Pistola Sinalizadora pode ser apenas algo legal que a Epic fez para o trailer. Mas, se realmente for existir em Fortnite, é assim que achamos que funcionaria.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 17 de junho.