Epic Games trabalhou com os Irmãos Russo na última animação de Fortnite | Dot Esports Brasil

Os famosos diretores da Marvel também ajudaram com mais conteúdo que vai aparecer na temporada 6 do Capítulo 2.

A internet explodiu com as conversas e reações sobre a animação da Crise Zero para a sexta temporada de Fortnite Capítulo 2. E agora sabemos que a Epic Games trabalhou com os diretores Anthony e Joe Russo, de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, para criar o trailer.

Segundo a Variety, os irmãos Russo confirmaram que tinham trabalhado com a Epic para escrever, planejar e dirigir o trailer, além de outros conteúdos relacionados aos personagens e à história, que ainda não foram divulgados.

“O Final da Crise Zero é um momento que define o que vem por aí na experiência da ilha e do Capítulo 2 no jogo”, disse o CCO da Epic, Donald Mustard. “Quando estávamos planejando a história da quinta e da sexta temporada, queríamos contar de uma forma autêntica e com foco nos personagens. E sabíamos que não havia ninguém melhor para ajudar a fazer isso que os Russos.”

O irmãos Russo e a Epic já trabalharam juntos algumas vezes, e os diretores ajudaram a guiar as conversas entre a desenvolvedora e a Marvel para a primeira parceria de Fortnite e Vingadores em 2018. A parceria continuou e agora os dois já trabalharam internamente com a Epic em conteúdo não-relacionado à Marvel para o jogo.

“Foi fantástico trabalhar com a equipe da Epic”, disseram os irmãos Russo. “Fortnite tem um lugar único na cultura pop e achamos que Donald Mustard é um narrador visionário que sempre nos leva a territórios inexplorados.”

A animação mostra o Agente Jones, personagem principal da história mais recente de Fortnite, trabalhando para estabilizar o Ponto Zero. Ele precisa trabalhar com um personagem chamado Fundação para garantir que o colapso não acabe com toda a realidade.

Com personagens de vários universos, incluindo Street Fighter, Marvel e franquias como O Exterminador do Futuro, os irmãos Russo têm muito conteúdo à sua disposição para criar e os fãs podem ter certeza de que vem mais por aí à medida que a Crise Zero se aproxima.

