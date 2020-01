Epic atualiza regras de Conspiração no Fortnite competitivo

A Epic Games revelou hoje uma atualização das regras competitivas de Fortnite para 2020, visando especificamente jogadores que estão se unindo ou conspirando em partidas competitivas oficiais.

A desenvolvedora disse que em eventos competitivos anteriores, os jogadores estavam enviando ou recebendo sinais ao longo dos jogos para se unir ao inimigo.

“Ao longo de 2019, nossas equipes competitivas e de anti-fraude trabalharam juntas para remover jogadores dos torneios e da Arena que violaram nosso Código de Conduta Competitiva ou quaisquer outras regras oficiais referentes às competições de Fortnite”, disse a Epic. “Nosso principal objetivo é apoiar uma competição divertida, inclusiva e alinhada com o espírito geral do Fortnite. A conduta antidesportiva dos participantes não está dentro desse espírito e não será tolerada na competição de Fortnite.”

No espírito de manter as coisas justas, a Epic focou em conspirações em jogos competitivos, em que os jogadores podem sinalizar uns aos outros através de movimentos no jogo, como emotes para se comunicar.

A partir de 20 de janeiro, a Epic começará a agir contra qualquer tipo de comunicação no jogo entre os oponentes através do uso de sinalização. A sinalização inclui golpear com a picareta, fazer gestos, lançar brinquedos e pular, de acordo com a Epic.

“Qualquer caso de sinalização como os listados acima agora resultará em uma penalidade de associação paralela/conspiração”, disse a Epic. “Queremos deixar explicitamente claro que a jogabilidade no estilo pacifismo ainda é permitida, mas se houver sinalização, analisaremos e tomaremos as medidas apropriadas para a penalidade de associação paralela/conspiração. Os infratores reincidentes podem estar sujeitos a penalidades aumentadas.”

A atualização completa das regras de conspiração podem ser encontradas abaixo:

Jogadores não podem se juntar para enganar outros jogadores de qualquer modo durante as partidas (“Conspiração”). Exemplos de Conspiração incluem:

Associação Paralela: quando jogadores de equipes opostas se unem para trabalhar juntos durante a partida.



Movimento Planejado: quando 2 ou mais jogadores adversários combinam de pousar em locais específicos ou de se mover pelo mapa de uma maneira planejada antes do começo da partida.



Comunicação: quando se envia ou recebe sinais (verbais e não verbais) para se comunicar com jogadores adversários.



Transferência de Itens: quando se deixa itens intencionalmente para um jogador adversário coletar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 20 de janeiro.