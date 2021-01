Epic anuncia trajes de times de futebol e gesto de Pelé para Fortnite | Dot Esports Brasil

A Epic anunciou hoje que você poderá representar o seu time de futebol favorito em Fortnite. Serão 23 clubes de vários lugares do mundo, incluindo o Santos e o Bahia.

Você também poderá reproduzir o soco no ar de Pelé com um novo gesto, que ficará disponível junto com os novos trajes, em 23 de janeiro.

O futebol ganha vida no Fortnite ⚽



Trajes dos seus times favoritos, uma nova Central Criativa e uma parceria com o jogador lendário @Pele pra trazer o Campeonato Pelé. Participe pra ganhar o gesto icônico Soco No Ar e o novo Conjunto Pontapé Inicial!



🔗 https://t.co/SsKpPqRajR pic.twitter.com/VFOmue4MGK — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) January 19, 2021

O Conjunto Pontapé Inicial tem 10 variantes diferentes de trajes femininos e masculinos. Cada um deles pode ser alterado para o estilo de um dos 23 clubes disponíveis. Confira os times que farão parte de Fortnite:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Fortnite também se juntou ao rei Pelé e adicionou seu icônico soco no ar ao jogo. Você pode comemorar as vitórias com estilo, como fez o astro do futebol.

Você terá a oportunidade de desbloquear o gesto Soco no Ar e o novo Conjunto Pontapé Inicial de graça. É só participar do Campeonato Pelé, que acontece em 20 de janeiro. O melhor jogador de cada região receberá uma camisa autografada do Santos FC e o segundo melhor receberá o gesto e o conjunto. As regras oficiais do Campeonato Pelé estão aqui.

Também foi adicionada a Fortnite uma nova ilha do Criativo inspirada no esporte, que permite que você participe do seu próprio campeonato de futebol. É preciso usar seu corpo, além de machados e melhorias, para marcar pontos nos oponentes. Cada partida tem duas rodadas e os vencedores avançam, enfrentando outros oponentes e lutando por uma vaga na grande final.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 19 de janeiro.