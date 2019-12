DrLupo arrecada mais de US$ 2 milhões para St. Jude durante stream de 24 horas para caridade

Após 24 horas jogando Fortnite e recebendo doações para caridade, DrLupo passou sua meta de US$ 2 milhões arrecadados para o “St. Jude Children’s Research Hospital” (Hospital de Pesquisa Infantil de St. Jude) hoje, em grande parte graças a uma contribuição de US$ 1 milhão da Twitch.

Com menos de 10 minutos restantes de stream, o DrLupo havia arrecadado cerca de US$ 1,3 milhão e estava abrindo um grande presente retangular da Twitch. Enquanto desembrulhava o presente, ele viu um cheque de US$ 1 milhão e logo ficou sem palavras.

DrLupo on Twitter In 24 hours, gaming raised $2,339,943.53 for @StJude. Thank you. ❤️💜

DrLupo admitiu, antes de abrir seu presente, que não tinha ideia do que faria se conseguisse realizar a façanha de arrecadar os US$ 2 milhões. O streamer disse que, no passado, ele sentia que tendia a ter objetivos que ele pudesse superar com relativa facilidade. Dessa vez, porém, ele queria ver até onde poderia levar esse esforço para caridade.

“Desta vez, eu estava tipo ‘vou fazer algo ousado'”, disse o streamer. “Eu não tinha certeza se acontecer ou não. E se não acontecesse, tudo bem. Mas eu disse US$ 2 milhões.”

Depois de abrir o cheque, o streamer não apenas alcançou seu objetivo, mas o superou. No final de sua stream, a tela de DrLupo mostrou que ele arrecadou cerca de US$ 2.338.125.

Junto com a Twitch, a lista dos principais doadores do DrLupo incluía Tyler “Ninja” Blevins, State Farm, Logitech, a empresa de gerenciamento de esports Loaded, Tim “TimTheTatman” Betar, entre outros.

No início do ano, DrLupo liderou outra forte campanha de doações durante o GuardianCon, quando seu bloco de 4 horas que ancorou o evento arrecadou mais de US$ 920.000. Essa campanha de caridade também foi para o Hospital St. Jude.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 22 de dezembro