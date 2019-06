Confira os resultados da Semana 9 de Qualificatórias da Copa do Mundo de Fortnite

Essa foi a última oportunidade para os jogadores de Fortnite: Battle Royale tentarem se qualificar para o maior torneio da história do jogo.

No último final de semana, 19 jogadores de 6 regiões garantiram suas vagas nas Finais da Copa do Mundo de Fortnite, torneio de 30 milhões de dólares que vai acontecer em Nova York em julho.

As semifinais das qualificatórias de cada região aconteceram às 16h locais do sábado e as finais, no domingo. Os jogadores com as maiores pontuações em cada região garantiram vagas na Copa do Mundo de Fortnite.

Aqui estão as pontuações e colocações de cada região na semana 9 das Qualificatórias da Copa do Mundo de Fortnite. São os 10 mais bem-colocados em cada região. A lista completa está no site da Epic.

Classificações das finais (9 de junho)

Brasil

Classificação e pontos Jogadores Status Primeiro: 91 Clipnode Classificado para as Finais da Copa do Mundo Segundo: 81 RED technoviking Não-classificado Terceiro: 75 9z Lagarto Não-classificado Quarto: 71 9z Twayko Não-classificado Quinto: 69 jpsk1ng Não-classificado Sexto: 68 OnLy KING. Não-classificado Sétimo: 68 k1ng iwnl- Já estava classificado Oitavo: 68 Webcørnø Não-classificado Nono: 67 G.V. sheco Não-classificado Décimo: 64 sushy marombeiro Não-classificado

Oceania

Classificação e pontos Jogadores Status Primeiro: 82 rona season. Classificado para as Finais da Copa do Mundo Segundo: 81 fishboy alecc Não-classificado Terceiro: 76 skyla xd Não-classificado Quarto: 76 RepulseGod Não-classificado Quinto: 74 Code Volx Não-classificado Sexto: 72 Honour Dylan Não-classificado Sétimo: 72 Eshz. Não-classificado Oitavo: 70 desire Não-classificado Nono: 69 hillo iwnl Não-classificado Décimo: 69 Dexie Não-classificado

Ásia

Classificação e pontos Jogadores Status Primeiro: 90 Maufin xd Classificado para as Finais da Copa do Mundo Segundo: 89 KGA SexyBoy Não-classificado Terceiro: 85 T1 Medusa iwnl Não-classificado Quarto: 80 TOP_Aimhero_o Não-classificado Quinto: 70 1lIツ Não-classificado Sexto: 70 CR.RizArt_o iwnl Não-classificado Sétimo: 69 Weibo_Aduo.CN Não-classificado Oitavo: 67 CR.Toppy1220 Não-classificado Nono: 67 ZEROSIA JP Não-classificado Décimo: 66 TOP_FaxFox iwnl Não-classificado

Europa

Classificação e pontos Jogadores Status Primeiro: 70 Xypher Endretta Classificado para as Finais da Copa do Mundo Segundo: 69 VHV Crue Classificado para as Finais da Copa do Mundo Terceiro: 67 LeStream Skite Classificado para as Finais da Copa do Mundo Quarto: 66 LYGHT ツ Classificado para as Finais da Copa do Mundo Quinto: 63 Secret_Mongraal Classificado para as Finais da Copa do Mundo Sexto: 62 Εmqu Classificado para as Finais da Copa do Mundo Sétimo: 61 dMIND.teeq Classificado para as Finais da Copa do Mundo Oitavo: 61 LeStream Blaxou Classificado para as Finais da Copa do Mundo Nono: 61 zull- Não-classificado Décimo: 60 Fnatic Pr0vоkd Não-classificado

América do Norte (Leste)

Classificação e pontos Jogadores Status Primeiro: 79 MSF Clix Já estava classificado Segundo: 68 clarityG Já estava classificado Terceiro: 67 KNG Unknown Já estava classificado Quarto: 65 Kawzmik Classificado para as Finais da Copa do Mundo Quinto: 62 Touzii Classificado para as Finais da Copa do Mundo Sexto: 62 Legedien Classificado para as Finais da Copa do Mundo Sétimo: 60 CODE SEN-Aspect Classificado para as Finais da Copa do Mundo Oitavo: 60 Hornеt Classificado para as Finais da Copa do Mundo Nono: 60 LZR Kreo Classificado para as Finais da Copa do Mundo Décimo: 60 Ferrrnando Não-classificado

América do Norte (Oeste)

Classificação e pontos Jogadores Status Primeiro: 84 Arkhram1x Classificado para as Finais da Copa do Mundo Segundo: 81 WBG Pika Já estava classificado Terceiro: 75 snoirreH Classificado para as Finais da Copa do Mundo Quarto: 69 Meta SinOoh Não-classificado Quinto: 68 TXG Kehnys Não-classificado Sexto: 68 LZR Sрicy Não-classificado Sétimo: 67 WBG Visz Não-classificado Oitavo: 66 sрooк Não-classificado Nono: 65 S2 rehx Não-classificado Décimo: 65 KNG Barl Não-classificado

Classificações das semifinais (8 de junho)

Brasil

Captura de tela via Epic Games

Oceania

Captura de tela via Epic Games

Ásia

Captura de tela via Epic Games

Europa

Captura de tela via Epic Games

América do Norte (Leste)

Captura de tela via Epic Games

América do Norte (Oeste)

Captura de tela via Epic Games

Artigo publicado originalmente por Justin Binkowski em inglês no Dot Esports no dia 09 de junho.