Confira os novos trajes de LeBron James na Série Ícones de Fortnite | Dot Esports Brasil

O Rei James, também conhecido como LeBron, será lançado em Fortnite nesta semana como parte da Série Ícones — e algumas imagens vazaram hoje antes da divulgação oficial.

ShiinaBR, minerador de dados de Fortnite, foi o primeiro a divulgar a imagem promocional com o traje de LeBron e suas variantes, que devem fazer sucesso entre a lenda do basquete. Parece que haverá três variantes diferentes do traje.

A primeira e principal variante é um visual original para LeBron, em que o Rei está usando um moletom com capuz preto, com terno por cima, óculos de sol, ombreiras douradas de leão e uma coroa abstrata flutuando acima de sua cabeça. É como se LeBron entrasse no mundo de Fortnite como um personagem próprio.

As outras duas versões são mais conhecidas. Uma é LeBron usando uma camiseta com um taco, que será familiar para os que o seguem nas redes sociais. Às terças, LeBron costuma publicar vídeos e fotos dele mesmo e sua família comemorando a “terça do taco” no jantar.

E, na terceira versão, LeBron está usando seu uniforme do Tune Squad do novo filme Space Jam: Um Novo Legado, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 15 de julho. Na sequência do clássico de 1996 com Michael Jordan, os Looney Tunes enfrentam o novo Goon Squad em uma partida de basquete.

Os trajes de LeBron para a Série Ícones serão lançados em Fortnite nesta quarta-feira, 14 de julho.

Atualização, 12 de julho de 2021, 13:10 BRT: Mais tarde, o traje de LeBron foi revelado oficialmente em um novo trailer.

MVP. Ícone global. Medalhista de ouro. O Rei chegou!



O @KingJames está trazendo seu legado para a Série Ícones. Leia nossa publicação para saber mais informações sobre seus Trajes, Equipamentos e mais.https://t.co/I81kGmt6dh pic.twitter.com/yZson6AKUH — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) July 12, 2021

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 12 de julho.