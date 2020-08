Confira o trailer do Passe de Batalha da temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Alguns dos maiores heróis da Marvel ficarão disponíveis através do Passe de Batalha da temporada.

A temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 está no ar, e com ela um novo Passe de Batalha. Mais cedo, a Epic Games divulgou o trailer do Passe de Batalha da temporada.

O vídeo mostra algumas das recompensas que ficarão disponíveis através do Passe de Batalha durante a temporada temática da Marvel.

O trailer começa com um monólogo de Thor em que ele explica que, apesar de suas memórias estarem fragmentadas, ele sabe que trouxe esses “poderosos heróis” para defender sua realidade. Depois, o herói continua explicando a ameaça que é Galactus, “o devorador de mundos”.

Thor apresenta os outros heróis que provavelmente estarão disponíveis para diferentes níveis do Passe de Batalha, começando por Tempestade, a heroína da Marvel que é mais conhecida pelos quadrinhos dos X-Men. Tempestade pode controlar o tempo e usá-lo contra seus inimigos.

Depois vem Tony Stark, que aparece sem uniforme por um tempo antes de colocar sua armadura de Homem de Ferro e levantar voo.

A Mística aparece usando seus poderes mutantes para transformar sua aparência na de uma das personagens de Fortnite.

O primeiro vilão tradicional da Marvel que aparece no trailer é o Doutor Destino, que geralmente é associado ao Quarteto Fantástico, sentado em um trono.

Jennifer Walters aparece se transformando na Mulher-Hulk. Logo depois disso, Wolverine mostra as garras para a câmera. Por fim, o último herói que aparece no trailer é Groot, que mais tarde aparece com seu companheiro Rocket, dos Guardiões da Galáxia.

Ao longo do trailer, são mostradas cenas de cada herói no jogo, usando seus poderes para eliminar inimigos em vez das armas que costumam ser encontradas no jogo.

O trailer encerra com todos os heróis juntos. Thor encerra seu monólogo dizendo: “Junte-se a nós. Juntos, derrotaremos Galactus e salvaremos todas as realidades.”

A temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 está no ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 27 de agosto.