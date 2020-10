Confira o trailer de Fortnite: Pesadelos 2020 — A Vingança do Midas | Dot Esports Brasil

Para os fãs de Fortnite, hoje foi dia de conhecer o evento de Halloween deste ano, Fortnite: Pesadelos 2020 — A Vingança do Midas.

O trailer mostra o que parecem ser Sombras, que você precisará enfrentar além dos outros jogadores. Além disso, o trailer também mostrou vários novos trajes que ficarão disponíveis durante o evento por tempo limitado. O evento contará ainda com uma apresentação ao vivo de J Balvin no Halloween.

A vingança é um prato… folheado a ouro.



O Fortnite: Pesadelos está de volta! O Midas das Sombras dominou a Autoridade com seus Capangas do além. Pare-o antes que você seja transformado em uma Sombra.



Leia mais: https://t.co/06kuIHX8w0 pic.twitter.com/RDHBdY5pZy — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) October 21, 2020

Uma das principais novidades do trailer foi o retorno de Midas, o Chefe Espião da Agência, que foi o principal antagonista da segunda temporada de Fortnite Capítulo 2. Após a conclusão do evento O Dispositivo, acredita-se que Midas tenha continuado a trabalhar sob um disfarce, mudando a aparência que tinha no evento. Mas o personagem está de volta em sua forma tradicional, com algumas mudanças leves para se encaixar no tema de Fortnite: Pesadelos.

Ao longo do evento, você poderá completar desafios para obter recompensas temáticas especiais, incluindo itens cosméticos como trajes, envelopamentos e acessórios para as costas.

Fortnite: Pesadelos é um modo por tempo limitado que volta a Fortnite na época do Halloween todo ano desde 2017. Inicialmente, o modo foi criado para o Salve o Mundo de Fortnite, mas ele foi levado para o battle royale na sexta temporada e continua desde então. No evento, inimigos controlados por computadores aparecem no mapa durante os jogos e funcionam como outro objetivo bônus dentro do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 21 de outubro.