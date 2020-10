Como se tornar uma Sombra em Fortnite: Pesadelos 2020 | Dot Esports Brasil

Originalmente parte do modo Salve o Mundo do jogo, o evento anual de Halloween já se tornou uma parte importante do battle royale. Chegou aquela época do ano outra vez e a Epic Games libertou os horrores de Fornite: Pesadelos.

Como nos eventos anteriores, Fortnite: Pesadelos também traz seus próprios desafios únicos, que concedem quantidades generosas de EXP e itens cosméticos. Um dos desafios pede que o jogador se torne uma Sombra três vezes. Isso só pode ser feito sendo eliminado, já que você revive como Sombra.

As Sombras são seres assustadores nos quais os jogadores se transformam quando são abatidos, e seu único objetivo é caçar os jogadores ainda vivos para trazê-los para o exército de Midas.

Como reviver como Sombra em Fortnite: Pesadelos 2020

Não precisa fazer nada especial para voltar à vida como uma Sombra. Você revive automaticamente no mapa como uma Sombra depois que for eliminado e começa a planar como se tivesse acabado de saltar do Ônibus de Batalha.

Se estiver muito impaciente para lutar, você pode encontrar formas criativas de reduzir sua vida a zero, como pular de um prédio ou estrutura alta o suficiente para morrer com a queda.

Todas as Sombras têm 100 de vida, mas são impossibilitadas de ganhar escudos. Elas podem comer qualquer coisa para se curar, o que significa que você pode até gastar armas para recuperar vida. As Sombras ainda podem usar veículos do mapa, o que aumenta ainda mais sua mobilidade.

Quanto aos ataques, as Sombras têm um arsenal razoavelmente grande:

Talho: Um ataque horripilante com um combo de golpes.

Disparada: Desloque-se dimensionalmente por obstáculos.

Grito: Marque sobreviventes próximos para todas as Sombras no alcance.

Salto das Sombras: Um salto flutuante, lá nas alturas.

Disparada também pode ser usada como uma ferramenta de mobilidade no pico do seu salto. Você volta à vida como Sombra quando é eliminado pela primeira vez, mas não há segundas chances para as Sombras. Se morrer como Sombra, você voltará ao menu principal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 21 de outubro.