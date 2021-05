Como sair da conta de Fortnite no PC, Switch, Xbox e PlayStation | Dot Esports Brasil

Fortnite só estava disponível para PC quando foi lançado. A não ser que você jogasse com frequência em locais públicos, não era preciso se desconectar de Fortnite, já que era só voltar no outro dia e jogar algumas partidas no mesmo PC.

À medida que o jogo foi ficando disponível em mais plataformas, os jogadores começaram a acessar suas contas a partir de vários sistemas. Considerando que as outras plataformas não são iguais ao PC em termos de privacidade, a importância de proteger a sua conta de Fortnite aumentou. A maior parte dos consoles tende a ser compartilhada entre mais de uma pessoa, enquanto os PCs costumam ser mais pessoais.

Confira como se desconectar facilmente de Fortnite e garantir a segurança da sua conta.

Método das configurações para os jogadores de consoles

Na quinta temporada do Capítulo 2, Fortnite finalmente colocou um botão dentro do jogo para que os jogadores de consoles possam se desconectar. Antes, era preciso usar os métodos seguintes, que pareciam bem complicados para um processo tão simples.

Para se desconectar de Fortnite, você vai precisar:

Abrir suas configurações e depois a aba Conta e Privacidade.

Escolher "Sair".

Fortnite vai sair da sua conta automaticamente e o jogo será encerrado.

Método do navegador

Muitos jogadores de Fortnite nem chegam perto do site oficial do jogo, já que não há muito a explorar por lá. Mas o menu de Conta do site de Fortnite e da Epic Games é bem detalhado. Ele permite que você controle sua conta em todas as plataformas que tiver acessado.

Abra o site da Epic Games e acesse sua conta clicando no botão Iniciar Sessão, no canto superior direito da tela.

Digite suas credenciais para o método de login de sua preferência e acesse a conta.

Você voltará para a página inicial após o login e o botão de Iniciar Sessão passará a mostrar seu nome de usuário.

Clique em seu nome de usuário e depois em "Conta".

Abra a aba Conexões e selecione "Contas".

Você poderá conectar ou sair de qualquer plataforma em que Fortnite estiver disponível através dessa página.

A aba Conexões é, essencialmente, onde você pode monitorar todas as plataformas em que sua conta estiver acessada. Manter essa página aberta em seu celular pode ajudar a conceder e revogar acesso a qualquer momento, permitindo que você mantenha a sua conta de Fortnite segura a qualquer momento e em qualquer lugar.

Método do inicializador

Ess método só se aplica ao PC, já que as outras plataformas não dependem do inicializador da Epic Games para jogar Fortnite. Você vai precisar fechar o jogo antes de sair da conta.

O inicializador da Epic Games deve aparecer novamente ao fechar Fortnite. Se não aparecer, você pode fazer isso manualmente, clicando no ícone do programa.

Clique em seu nome de usuário, que fica no canto inferior esquerdo da tela.

Clique em "Sair".

Você será desconectado da sua conta Epic Games, assim como de Fortnite, automaticamente ao clicar no botão de Sair.

Embora possa parecer inútil sair da sua conta, é necessário se você compartilhar seus dispositivos de jogos com outras pessoas. Depois de acabar de jogar, sair da sua conta impede que alguém atrapalhe seu progresso ou gaste seus V-Bucks.

Se você costuma sair da sua conta com frequência, o método do navegador será o melhor para você, já que permite fazer ajustes rapidamente. Mudar sua senha também fará com que todos os dispositivos nos quais você tiver entrado em Fortnite sejam desconectados, então é uma alternativa excelente para quando precisar proteger a conta da forma mais rápida e segura.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 24 de março.