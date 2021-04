Como "reproduzir o Log Anterior" na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A terceira semana da sexta temporada de Fortnite Capítulo 2 está no ar, trazendo vários novos desafios. Além de ter prêmios como EXP e itens, essas missões também são essenciais para ditar a narrativa da temporada.

Você vai fazer algumas tarefas para Tarana nesta semana, cada uma levando a uma aventura diferente pelo mapa. O personagem Raz, da Colheita Colossal, vai pedir que você "reproduza o Log Anterior", que é uma prova de que há eventos estranhos acontecendo nas Torres do Pináculo.

Esse log de áudio também fica na Colheita Colossal, então você não vai precisar ir muito longe após pegar a missão.

Depois de falar com Raz, saia do prédio pelas escadas e se dirija ao sul. Você deve encontrar o log de áudio brilhando e preso em uma parede em frente ao campo mais próximo do lago.

Será preciso interagir com ele para ouvir o áudio. Ao completar a interação, volte até Raz e fale com ele outra vez.

A missão, no entanto, não acaba quando você volta a Raz. Ele vai precisar de um tempo para processar as informações e vai pedir que você conclua cinco missões de raridade incomum ou superior. É possível completar todas as que estiverem disponíveis no mapa, pois elas vão contar para o seu progresso.

Você pode abrir a lista de missões e escolher as mais fáceis para que o processo seja mais rápido. Pode parecer trabalho adicional, mas na verdade é um incentivo para completar as tarefas que você já faria mais tarde e ganhar mais EXP.

Se o seu objetivo for completar todas as cinco missões adicionais de uma vez, é bom pegar alguns itens antes de ouvir o Log Anterior. Sair da Colheita Colossal será a chave para completar tudo em uma partida só, já que é um dos locais mais contestados do mapa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 30 de março.

