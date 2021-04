Como reproduzir a Mensagem do Pináculo em um Posto Avançado de Guardião na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Tem falado com as Torres do Pináculo?

Embora todo lançamento de temporada de Fortnite seja empolgante à sua maneira, a Epic Games sempre garante que a empolgação não desapareça até o fim da temporada, trazendo atualizações periódicas e desafios semanais.

Desafios semanais são essenciais para os jogadores que estiverem buscando subir o nível de seus passes de batalha, além de serem essenciais para a narrativa da temporada. A maior parte das missões tem algo a ver com uma preparação para o fim da temporada — e parece que os desafios do Pináculo serão essenciais para a narrativa da temporada.

Há novos desafios do Pináculo no ar e um deles pede que você reproduza a Mensagem do Pináculo em um Posto Avançado de Guardião.

Como reproduzir a Mensagem do Pináculo em um Posto Avançado de Guardião na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2

Há, ao todo, seis Postos Avançados de Guardião no mapa de Fortnite. Você pode completar a missão em qualquer um deles. Os seis Postos Avançados de Guardião estão espalhados ao redor do centro do mapa, principalmente em áreas em que os caminhos alaranjados começam a se misturar aos outros locais.

Captura de tela via Epic Games

Você vai encontrar a Mensagem do Pináculo acima dessas torres, então é fácil completar a missão pousando no topo de uma delas assim que saltar do Ônibus de Batalha. A Mensagem do Pináculo vai aparecer no que parece ser uma forma fantasmagórica e começará a tocar assim que você interagir com ela.

Considerando que toda torre é protegida por um Guarda da Torre com boas habilidades de combate, esta estratégia permite que você evite entrar em uma luta armada com ele.

Você ainda pode, no entanto, encontrar esses Guardas da Torre depois de pegar a mensagem. Lembre-se de pegar o máximo possível de itens quando estiver descendo da torre, para tentar emendar a missão em uma Vitória Royale.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 13 de abril.