Como recuperar uma evidência de um caso na Cidade da Cordilheira na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

Fortnite voltou com mais uma temporada promissora. A temporada 4 do Capítulo 2 foi uma colaboração gigantesca com a Marvel e os jogadores puderam lutar contra Galactus, o devorador de mundos, no evento de encerramento.

Com a ajuda dos heróis da Marvel e da genialidade do Homem de Ferro, os jogadores de Fortnite mandaram Galactus de volta para o lugar de onde veio, mas se as coisas fossem simples assim não seria Fortnite. A batalha terminou bem, mas Galactus ainda conseguiu danificar algumas partes essenciais do mundo de Fortnite, causando um loop. Estrelando o Mandaloriano e o Yoda Bebê, a temporada 5 do Capítulo 2 procura juntar os maiores caçadores de recompensas do universo para garantir que ninguém escape do loop.

Você terá desafios diferentes a completar ao longo da temporada, tanto para conseguir EXP do passe de batalha quanto para entender a narrativa da temporada. Uma das missões pede que você recupere uma evidência de um caso da Cidade da Cordilheira, que está escondida no local.

Onde encontrar a evidência de um caso na Cidade da Cordilheira na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite?

Você precisa ir até o canto inferior esquerdo da Cidade da Cordilheira para encontrar a evidência do caso. A maleta estará esperando em um dos canteiros da calçada.

Captura de tela via Epic Games

Interagir com a maleta já será suficiente para coletar a evidência e você também receberá uma notificação no canto superior esquerdo da tela, avisando que completou a missão. Ao completar, você receberá 1.000 de EXP e avançará na história.

Como a temporada ainda está começando e a maior parte dos jogadores ainda estará completando os desafios, pode ser que a Cidade da Cordilheira fique cheia por um tempinho.

Recomendamos se preparar antes de ir buscar a evidência, já que alguém pode eliminar você quando estiver prestes a interagir com o objeto, fazendo com que você volte direto para o lobby.

Você também pode tentar pousar diretamente na maleta, o que garante que você será a primeira pessoa a chegar lá. Há alguns barcos espalhados pela Cidade da Cordilheira, então você pode sair de lá mais rapidamente assim que conseguir completar a missão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de dezembro.