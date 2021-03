Como recuperar um Artefato da Seita do Pináculo para o Raz em Fortnite | Dot Esports Brasil

Essa é fácil se outros jogadores não acabarem com seus planos (e com você).

A nova atualização v16.10 de Fortnite está no ar, trazendo o Desafio do Pináculo. Entre as missões desse desafio, você precisará recuperar um Artefato da Seita do Pináculo para um personagem chamado Raz, também conhecido como o Ladrão.

Para conseguir o item, você precisa ir até o centro do mapa, na região do Pináculo, e seguir para a enorme torre de pedras — não dá pra perder de vista. Na base da torre, há alguns prédios. No andar de cima, há uma entrada de frente para o penhasco.

Entre no prédio e você vai encontrar o Artefato da Seita perto de uma mesa de madeira. É só interagir com ele para recuperá-lo e completar a missão. Se você morrer depois de pegar o Artefato, não se preocupe, pois a missão ainda será completada.

A missão fica um pouco mais difícil, no entanto, se você precisar lutar com um dos Guardas que costumam ficar perto desse lugar. Mas se prepare para lutar e conseguir o Artefato da Seita para Raz.

Você pode ainda esbarrar em outros jogadores que estejam tentando completar os Desafios do Pináculo e a mesma missão que você. Como as missões foram adicionadas ao jogo há pouquíssimo tempo, tenha cuidado quando for para o Pináculo.

Você não precisa voltar a Raz na mesma partida ou na mesma vida. Mas você precisa comlpetar todas as três missões do Desafio do Pináculo antes de voltar para encontrar o Ladrão na Colheita Colossal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 30 de março.

Explore the Next-Gen Consoles, Hot New Games, Featured Gaming Deals, Lightning Gaming Deals, and Much More.