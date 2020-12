Como falar com personagens na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

A temporada 4 do Capítulo 2 de Fortnite acabou ontem com um evento que vai entrar para a história do jogo como um dos melhores de todos os tempos. Heróis da Marvel se juntaram a personagens de Fortnite para lutar contra Galactus. Deu tudo certo, mas Galactus ainda conseguiu consumir o suficiente para causar um loop.

O foco da temporada 5 do capítulo 2 será em juntar um esquadrão de elite com caçadores de todo o universo, para garantir que ninguém escape do loop. Com personagens como o Mandaloriano de The Mandalorian e o Yoda Bebê, esta temporada traz outro passe de batalha cheio. Além de novas armas e rostos familiares do cofre, a Epic Games ainda trouxe novas missões que você pode completar ao jogar.

Essas chamadas Caçadas podem ser encontradas conversando com personagens não-jogáveis (NPCs/PNJs) pelo mapa. É possível encontrar um deles em cada região do mapa de Fortnite e será preciso interagir com eles para pegar as missões de Caçada.

Considerando que não era possível interagir com esses personagens em Fortnite ao jogar, a nova mecânica pode ser um pouco confusa. Eles cumprimentam quando você entra no alcance de interação e ajudam a devolver missões de Caçada em troca de barras de ouro.

Confira o que precisa saber sobre como falar com personagens não-jogáveis em Fortnite.

Como falar com os personagens não-jogáveis em Fortnite?

Falar com os personagens é um processo bem simples. Quando você se aproxima deles, vai perceber que é possível interagir com eles da mesma forma que com baús, clicando no botão de interação. A maior parte dos fãs usa a tecla E para a ação. Pressionar esse botão inicia uma conversa, permitindo que você escolha uma das missões disponíveis.

Os desafios premiam os jogadores com barras de ouro, que podem ser usadas para adquirir armas especiais, inteligência, serviços e mais. Você também precisará voltar para os personagens não-jogáveis para usar as suas barras de ouro, então os locais podem ser contestados. Eles podem até acabar sendo iscas para outros jogadores, então fique atento.

As missões de Caçada incluem tarefas como eliminar um jogador específico, ir a um ponto específico do mapa e obter certo número de eliminações ou missões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de dezembro.