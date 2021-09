Como entrar no Cubiverso de Fortnite? - Dot Esports Brasil

Novos trajes, um novo Passe de Batalha e algumas outras novidades chegaram com a oitava temporada do Capítulo 2, o que significa que você vai precisar explorar um pouco no começo.

Uma das novas mecânicas se chama Cubiverso, um mundo mais sombrio cheio de monstros. Mas vale a pena enfrentar esse perigo, já que há armas poderosas que só podem ser encontradas no Cubiverso.

Há algumas formas de tentar entrar no Cubiverso. É bom garantir que você tem equipamentos suficientes antes de entrar, assim você poderá se defender se a sua tentativa não sair conforme o planejado.

Quando estiver no Cubiverso, seu objetivo é derrotar todos os Monstros do Cubo e conseguir armas poderosas. Fique de olho nos espólios que aparecem no chão e nos baús. Perto do centro de cada Cubiverso, você encontrará baús roxos do Cubiverso, que brilham e estarão cheios de espólios do Cubiverso.

Use as Áreas do Cubiverso

Captura de tela via Epic Games

No início de cada partida de Fortnite, um local será capturado pelo Cubiverso. Se você estiver vendo uma bolha laranja enorme em um ponto de interesse (PI), será possível entrar no Cubiverso atravessando essas bolhas.

Quando tiver entrado, você vai perceber que as cores serão mais escuras e muitos Monstros do Cubo não estarão nada felizes com a sua presença. Considerando o nível de competição dessas áreas e os perigos que aguardam dentro dela, é bom ser rápido e sair assim que coletar tudo o que precisa do Cubiverso.

Entre em Anomalias do Cubiverso

Captura de tela via Epic Games

Se não conseguir encontrar Áreas do Cubiverso, não é o fim do mundo, pois há outra forma de entrar. As Anomalias do Cubiverso são menores que as Áreas do Cubiverso e parecem portais roxos.

As Anomalias do Cubiverso não aparecem em toda partida de Fortnite e, quando aparecem, é sempre em lugares diferentes. Quando entrar, você vai perceber que as Anomalias do Cubiverso têm áreas menores, então os espólios serão limitados em relação às Áreas do Cubiverso.

Será menos concorrido nas Anomalias do Cubiverso, pois elas aparecem de forma aleatória. Isso permite que você explore a área e pegue seus espólios em segurança.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 13 de setembro.