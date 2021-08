Como encontrar o Super-Homem na temporada 7 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

Os super-heróis da DC já fazem parte do universo de Fortnite, com várias missões que pedem que você interaja com personagens como Clark Kent, Mutano e Batman para conseguir itens cosméticos.

Muitos jogadores relataram, no começo da semana, que não havia nem sinal do Super-Homem na área onde ele deveria aparecer.

Kent deveria ficar no Pomar entre o Penhasco Praiano, as Chaminés Chamuscantes e o Complexo da Colheita, na porção nordeste do mapa de Fortnite.

Captura de tela via Epic Games

A conta oficial de status de Fortnite publicou no Twitter que estava investigando os relatos de erros. Na manhã da terça-feira, dia 10, uma nova publicação dizia que “o problema com os Personagens das Tarefas do Super-Homem não estarem aparecendo na Ilha” tinha sido resolvido.

O problema com os Personagens das Tarefas do Super-Homem não estarem aparecendo na Ilha foi resolvido. pic.twitter.com/D0GCOWPSWI — Fortnite Status Brasil (@FNStatusBR) August 10, 2021

Então, caso não tenha encontrado o Super-Homem quando foi procurar, volte ao Pomar e Clark deve estar dentro da casa da fazenda.

Interagindo com ele, você poderá aceitar missões dele. Concluir missões dele e dos outros heróis ajuda a desbloquear itens cosméticos especiais, incluindo um gesto, um spray e o traje de Clark Kent, para que você também possa usar o alter-ego do herói.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 10 de agosto.