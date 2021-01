Como encontrar o apartamento do Predador na Casa da Caçada em Fortnite | Dot Esports Brasil

Fortnite tem um novo desafio, lançado com o chefe Predador, que pode ser encontrado e enfrentado na Fortaleza Furtiva.

O desafio pede que você visite o apartamento do Predador na Casa da Caçada, disfarçado de Predador. Não é só encontrar o apartamento do Predador. Você precisa antes desbloquear o traje do Predador e usá-lo para ir até lá.

Conseguir o traje em si é até bem fácil. Tudo que você precisa fazer é ir até a Fortaleza Furtiva e derrotar o chefe. Sua habilidade principal é um dispositivo de camuflagem, o que faz com que seja impossível vê-lo de longe. Mas de perto fica mais fácil distingui-lo do cenário.

O próximo desafio, encontrar o apartamento dele, tem como recompensa o gesto Biocapacete Conectado.

Ao derrotar o Predador, você precisará equipar o traje que obteve ao matá-lo antes de seguir para a Casa da Caçada.

O apartamento do Predador estará na região leste da Casa da Caçada. A Casa da Caçada fica ligeiramente ao sul do centro do mapa atual de Fortnite.

Como esse desafio acabou de ser lançado, é melhor ir para lá assim que a partida começar, para chegar antes dos outros jogadores que possam estar tentando completar a missão.

Predator’s apartment in Hunter’s Haven location.



I believe other quests are pretty easy to understand and guides are not needed. pic.twitter.com/BNBqIkTBZ7 — MLL (@meetlootllama) January 20, 2021

Ao entrar em seu apartamento, você encontrará uma sala que parece uma sala de comando, com decoração temática do Predador. Quando entrar lá com o traje correto equipado, o desafio deve ser completado automaticamente, desbloqueando o gesto Biocapacete Conectado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 20 de janeiro.