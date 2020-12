Como encontrar Aço de Beskar onde a terra encontra o céu na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

A nova temporada do Capítulo 2 de Fortnite já está no ar, depois de um evento impressionante dentro do jogo. Heróis da Marvel se juntaram aos jogadores de Fortnite e lutaram contra Galactus, o devorador de mundos.

Parecia que o plano do Homem de Ferro tinha funcionado tranquilamente quando os jogadores conseguiram teletransportar Galactus de volta, mas o fim do evento indicava que ainda havia algo errado com o mundo de Fortnite. Galactus ainda conseguiu causar dano suficiente antes de ser derrotado, ativando um loop.

O Agente Jones recebeu os jogadores com novos heróis/caçadores para garantir que ninguém escape do loop, além de várias novas missões para ajudar a subir o nível do seu passe de batalha. O passe de batalha da temporada tem nomes como o Mandolorian e o Yoda Bebê e mais personagens chegarão ao longo da temporada.

Uma das primeiras missões da temporada pede que você encontre Aço de Beskar onde a terra encontra o céu. A frase dramática pode confundir, mas a missão é bem simples.

Como encontrar Aço de Beskar onde a terra encontra o céu na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite

Para encontrar Aço de Beskar onde a terra encontra o céu, você precisa encontrar a montanha mais alta de toda a região de Fortnite. Essa montanha fica logo abaixo da Toca do Gato, perto do ponto mais a sudeste do mapa.

É preciso tentar chegar ao topo da montanha, e haverá um baú esperando lá. Ao abri-lo, o Aço de Besker aparecerá no chão, como qualquer arma.

Pegar o Aço de Beskar do chão já é suficiente para completar a missão. Ao fazer isso, deve aparecer uma notificação no canto superior esquerdo da tela.

Lembre-se que o pico da montanha ainda pode estar lotado na primeira semana da temporada. Por isso, recomendamos cuidado ou reflexos rápidos para ser o primeiro a chegar no baú.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de dezembro.