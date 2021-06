Como corrigir o erro 'Você não tem permissão para jogar Fortnite' | Dot Esports Brasil

A permissão para jogar Fortnite nem sempre é concedida. Cada vez que você inicia o Fortnite, você praticamente pede permissão para entrar nos servidores.

Na maioria das vezes, você não terá problemas ao fazer login no Fortnite. Mas você também pode encontrar um erro raro que diz “Você não tem permissão para jogar Fortnite”. A formulação do erro pode parecer terrível, mas é um dos erros mais inofensivos do jogo.

O erro “Você não tem permissão para jogar Fortnite” geralmente ocorre sempre que os servidores estão tendo um aumento no tráfego. Sempre que a Epic Games envia grandes atualizações de conteúdo, como novas temporadas, Fortnite atrai jogadores novos e antigos, aumentando a carga geral nos servidores.

Quando o erro “Você não tem permissão para jogar Fortnite” aparece, é provável que os servidores já tenham caído. Antes de prosseguir com qualquer método de solução de problemas, você deve verificar se os servidores estão realmente inativos.

Veja como você pode corrigir o erro “Você não tem permissão para jogar Fortnite ”.

Verifique se os servidores estão fora do ar

Se os servidores estiverem inativos, você não conseguirá corrigir o erro “Você não tem permissão para jogar Fortnite” com nenhum método. Existem várias maneiras de verificar o status do servidor do Fortnite.

A Epic tem uma página de status para seus serviços e você pode verificar todos os problemas conhecidos e interrupções de servidor neste site. Alternativamente, você também pode dar uma olhada na conta do Twitter do Fortnite, que apenas posta sobre erros contínuos e interrupções.

Na maioria dos casos, os membros da comunidade responderão mais rápido do que os desenvolvedores quando houver um problema em todo o servidor, o que significa que centros da comunidade como o Reddit também podem ser uma fonte decente para ver se outros jogadores estão enfrentando o mesmo erro.

Além dessas três opções, o Downdetector pode ser uma alternativa decente. Essa plataforma também depende do feedback do usuário e oferece resultados com base nas respostas dos jogadores.

Reiniciar Fortnite

Independentemente de os servidores estarem inativos, sua melhor aposta quando se trata de resolver o erro “Você não tem permissão para jogar Fortnite” é reiniciar o jogo. As interrupções do servidor podem ser corrigidas em minutos ou você pode não ter tido sorte na primeira tentativa.

Reiniciar Fortnite permitirá que você tente se reconectar aos servidores mais uma vez. Tente reiniciar Fortnite cerca de três ou quatro vezes. Se mesmo assim você não conseguir entrar depois de algumas tentativas, talvez seja necessário aguardar o erro.

Reinicie o seu roteador

Se os servidores estiverem ativos, mas você ainda estiver tendo o erro “Você não tem permissão para jogar Fortnite”, tente reiniciar o roteador. Reiniciar o roteador será a melhor maneira de solucionar problemas de conexão doméstica. Se o seu ISP foi o culpado pelos problemas de conexão, uma simples reinicialização pode ser suficiente para resolver o problema.

Além de redefinir seu roteador, você também pode alterar seu DNS enquanto reinicia seu dispositivo de jogo ao mesmo tempo.

Esperar

Se você não conseguiu entrar no jogo executando as etapas de solução de problemas acima, não terá outra opção a não ser esperar que a Epic corrija o erro. Considerando o quão rápido a Epic pode ser quando se trata de erros em todo o servidor, o período de espera pode ser mais curto do que você imagina.

Em casos extremos, considere abrir um tíquete de suporte. Não se esqueça de mencionar todos os métodos de solução de problemas que você tentou para corrigir o erro e uma captura de tela do próprio erro. A equipe de suporte deve entrar em contato com você após pesquisar métodos de solução que podem funcionar apenas para você.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de junho.