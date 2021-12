Como conseguir o traje do Homem-Aranha no Capítulo 3 de Fortnite

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa estreia na semana que vem e, para promover o filme, a Marvel se juntou à Epic Games e trouxe um traje do Homem-Aranha a Fortnite.

No novo filme, Peter Parker aprende sobre a ideia do multiverso, então faz sentido que em algum universo ele fizesse parte do mundo de Fortnite.

Como muitos dos visuais de Fortnite, o traje do Homem-Aranha faz parte do Passe de Batalha do jogo. Então, para se vestir como o Aranha, você pode comprar o passe por 950 V-Bucks. Não se preocupe: o Passe de Batalha também garante que você ganhe até 1.500 V-Bucks ao longo da primeira temporada do Capítulo Três.

O primeiro traje disponível do Homem-Aranha está na página 9 do Passe de Batalha, então você vai precisar chegar até o nível 80, aproximadamente, antes de andar com o visual do Cabeça de Teia por aí.

Captura de tela via Epic Games

Para conseguir experiência ao longo da temporada, é preciso concluir desafios e jogar regularmente.

Ao chegar no nível certo, custará nove Estrelas de Batalha para conseguir o Homem-Aranha. Você consegue cinco Estrelas de Batalha a cada vez que sobe de nível.

Ainda é possível conseguir outro traje do Homem-Aranha, fora o azul e vermelho. O traje do Simbionte fica na página 10 (a última página) do Passe de Batalha e custa oito Estrelas de Batalha.

Os itens do Homem-Aranha estão entre os últimos do Passe de Batalha, então não espere vê-los com tanta frequência no início da temporada. Deve levar um tempo para os jogadores alcançarem o nível do Homem-Aranha no Passe de Batalha.

