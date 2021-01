Como conseguir o Conjunto Pontapé Inicial e o gesto Soco no Ar de Pelé em Fortnite | Dot Esports Brasil

Vista a camisa do seu time.

A Epic Games anunciou hoje que lançará um novo conjunto de trajes de futebol e um gesto inspirado no soco no ar do rei Pelé.

Os trajes e o gesto fazem parte do Campeonato Pelé, que acontece amanhã em sete regiões diferentes de Fortnite.

Se tiver se animado para comemorar as eliminações com socos no ar, como o rei do futebol, você tem algumas opções.

O futebol ganha vida no Fortnite ⚽



Trajes dos seus times favoritos, uma nova Central Criativa e uma parceria com o jogador lendário @Pele pra trazer o Campeonato Pelé. Participe pra ganhar o gesto icônico Soco No Ar e o novo Conjunto Pontapé Inicial!



🔗 https://t.co/SsKpPqRajR pic.twitter.com/VFOmue4MGK — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) January 19, 2021

A primeira opção para ter os trajes e o gesto em mãos é comprá-los dentro do jogo.

Os trajes de 23 clubes de vários países e ligas poderão ser adquiridos na Loja de Itens de Fortnite a partir de sábado, 23 de janeiro. O gesto Soco no Ar de Pelé também poderá ser adquirido da mesma forma.

A Epic ainda não anunciou por quanto tempo os trajes estarão disponíveis.

Mas você também poderá conseguir os itens cosméticos participando do Campeonato Pelé, que acontece amanhã.

Para desbloquear o gesto, é preciso ter uma boa colocação no evento, que acontece em várias regiões diferentes.

Cada região, no entanto, tem premiações diferentes. Do primeiro ao terceiro lugar de cada região, a premiação será uma camisa autografada do Santos, mas para conseguir os itens cosméticos os requisitos variam.

Confira uma lista dos requisitos de cada região, caso você queira conseguir os itens antes do final de semana.

Europa: colocações 1 a 3.500

América do Norte - Leste: colocações 1 a 1.750

América do Norte - Oeste: colocações 1 a 500

Brasil: colocações 1 a 500

Ásia: colocações 1 a 250

Oceania: colocações 1 a 250

Oriente Médio: colocações 1 a 250

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 19 de janeiro.