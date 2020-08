Como conseguir a picareta Esmagadoras do Hulk em Fortnite | Dot Esports Brasil

Prepare-se para Esmagar com as mãos do Hulk em Fortnite com a parceria contínua entre a Marvel e a Epic Games.

A picareta Esmagadoras do Hulk pode ser obtida de graça em agosto de 2020, então é importante fazer o que for preciso para consegui-la antes que a oferta acabe.

Por sorte, é fácil de conseguir e você só precisa testar outro jogo da Marvel. Então, se você for fã do Hulk ou dos Vingadores, um presente está à sua espera.

Saiba abaixo como conseguir a picareta Esmagadoras do Hulk:

Como conseguir a picareta Esmagadoras do Hulk em Fortnite

Imagem via Epic Games

Para obter as Esmagadoras do Hulk, você precisa participar e completar o conteúdo do beta de Marvel’s Avengers no PlayStation 4 ou Xbox One. Infelizmente, a oferta não se aplica aos jogadores de PC. No beta, você precisa completar três Desafios da Sala HARM, que são missões em que você enfrenta ondas de inimigos.

Antes de participar dos betas, você vai precisar conectar sua conta do PlayStation ou Xbox Live à sua conta da Epic, clicando aqui. Depois, é preciso conectar a conta da Epic à conta da Square Enix clicando aqui.

Depois que tiver feito isso, é só jogar em qualquer um dos betas e deve dar certo. Confira a programação dos betas:

7 a 9 de agosto: Beta da Compra Antecipada para PlayStation®4 Apenas jogadores da Compra Antecipada do Marvel’s Avengers para PlayStation®4

14 a 16 de agosto: Beta Aberto para PlayStation®4

14 a 16 de agosto: Beta da Compra Antecipada para Xbox One Apenas jogadores da Compra Antecipada do Marvel’s Avengers para Xbox One

21 a 23 de agosto: Beta Aberto para PlayStation®4 e Xbox One

As Esmagadoras do Hulk serão adicionadas à loja de Fortnite no futuro, segundo a Epic. Você pode encontrar mais informações no site de Fortnite.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 29 de julho.